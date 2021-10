La película "Silent Night" abrirá el Festival de Cine Fantástico de Málaga

La coproducción británico-estadounidense "Silent Night", dirigida por Camille Griffin y protagonizada por Keira Knightley, Lily-Rose Depp y Roman Griffin Davis, inaugurará el próximo 10 de noviembre el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que dedicará esta 31 edición a la ciencia.

La película, que tuvo su preestreno en el Festival de Toronto, sigue a un grupo de amigos y familiares que se reúnen para celebrar las navidades, conscientes de que un terrible evento traerá el fin del mundo, ha informado este miércoles el Fancine en un comunicado.

Con ella, la directora explora los oscuros y profundos lados del instinto maternal, así como los límites a los que llegaríamos para proteger a nuestros seres queridos.

En este festival también se proyectará "In the Earth", la nueva película de Ben Wheatley, que cuenta la historia de un científico que se adentra en un bosque en el que mitos y realidad se entrelazan en un tumultuoso viaje a través de la oscuridad.

La programación del certamen incluye asimismo "Censor", una propuesta de terror que viene de la mano de la debutante Prano Bailey-Bond, que presenta a una censora de cine cuya labor de visionar cintas llenas de "gore" y violencia comienza a afectar sus recuerdos.

Además, el Fancine ofrecerá el estreno en España de "John and the Hole", un "thriller" psicológico del español Pascual Sisto, en el que un niño perturbado mantiene presa a su familia en un hoyo, con uno de los papeles principales a cargo del actor Michael C. Hall, conocido por su interpretación en la serie "Dexter".