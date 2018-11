La película española "Paradise Hill" debutará en el festival de Sundance

CINE SUNDANCE

La película española "Paradise Hill", ópera prima de la bilbaína Alice Waddington, participará en el próximo festival de Sundance que arrancará el 24 de enero, según ha informado hoy la productora Nostromo Pictures. ,La película participará en la sección Next, dedicada a las obras más osadas que se distinguen por un enfoque innovador y que en recientes ediciones ha incluido descubrimientos como A Ghost Story, A Girl Walks Home Alone At Night o Searching.,"Paradise Hi