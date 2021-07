Pedro Mañas recuerda el poder de la imaginación en "El cesto de los tesoros"

Pilar Martín.

Para el escritor Pedro Mañas la imaginación es "la tierra fértil donde puede crecer cualquier cosa", una afirmación que ha llevado a su libro "El cesto de los tesoros", una historia pequeña pero necesaria sobre cómo convertir en magia pura esos objetos domésticos a los que no les damos importancia.

Un rollo de papel higiénico, un plumero, un cazo de cocina, la cáscara de un coco o una vieja cuchara de palo se pueden convertir en los mejores aliados para emprender un viaje hacia el mundo de la imaginación, pero ¿qué pasa si el hecho de tener muchos juguetes ha acabado con la capacidad de volar hacia otros mundos?

Esa es la pregunta a la que da respuesta Mañas (Madrid, 1981) en este libro infantil (Duomo ediciones) donde Simón decide emprender un viaje mágico ante los aburridos ojos de su hermana mayor Lola, hastiada y aburrida pese a estar rodeada de esos juguetes con poco recorrido en el mundo de la diversión.

"El mejor juguete son las palabras, pero la imaginación es la tierra fértil donde puede crecer cualquier cosa", dice el escritor infantil en una entrevista con Efe con motivo de la publicación de este libro que ha escrito con el asesoramiento del centro de crianza Céntric Barcelona, que busca el aprendizaje autónomo, aumentar la concentración, la estimulación de la motricidad y el favorecimiento del placer de la sorpresa.

Pilares básicos para el crecimiento de los más pequeños y que, ante la avalancha de entretenimiento y juguetes que hay en las casas, parece que han quedado en un segundo plano.

Y es que, según Mañas, la imaginación tiene "mucho que ver con la soledad y el aburrimiento", dos situaciones vitales que se antojan como prohibidas tanto en niños como adultos, pero necesarias para pulsar el botón de la imaginación.

"El libro nació con el propósito de elaborar una ficción didáctica sobre el poder hacer maravillas con una caja, pero para ello me pregunté ¿y yo qué he vivido? y me acordé en ese momento descorazonador de cuando en Reyes o en un cumpleaños solo decimos "abre otro regalo" y no disfrutamos", explica el autor.

Por eso apuesta por la "higiene material" tanto para niños como adultos porque "cuantas menos cosas tenemos más imaginamos".

Así, en "El cesto de los tesoros", Simón y Lola convierten esos objetos caseros, todos ellos de materiales orgánicos, en otros dignos y necesarios para una aventura exótica en la que Lola, al final, acaba sumergida pese a la inicial pereza.

Una sensación ésta que aparece en muchos niños que, rodeados de juguetes, se aburren. Así que el autor invita a reflexionar sobre el recorrido que tienen esos juguete: "Cada vez son más especializados", por lo que no dejan lugar a la imaginación.

Ilustrado por Toni Galmés, el encargado de darle rostro a Simón y Lola y de llevar más lejos el texto de Mañas, en "El cesto de los tesoros" encontramos así esa herramienta para niños y adultos con la que hacer de la vida un viaje infinito donde el "juego creativo" es fundamental.

En este sentido, según añade el autor, "compartir el tiempo de lectura" entre padres e hijos también es fundamental en la literatura infantil, no sólo por el valor que tiene esta acción, sino también porque es necesario que los padres sepan qué leen sus hijos y así destierren esa manera de ver la literatura infantil como "un modo de leer y, como mucho, enseñar moralejas", lamenta.

"Pero nunca se entiende como algo enriquecedor", reclama Mañas.

Con una parte final en el que explican cómo se puede tener un cesto de los tesoros en cada casa y jugar con él, Mañas concluye la entrevista con otra afirmación que comparten la literatura infantil y adulta, lo que las sitúan al mismo nivel: "La literatura es entretenimiento, placer y aprendizaje".

