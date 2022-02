Pedro Almodóvar: los premios de cine son ahora más necesarios que nunca

Feliz y sonriente, Pedro Almodóvar se ha mostrado relajado ante la gala de los Goya, a la que llega con ocho nominaciones para sus "Madres paralelas", y ha asegurado que "hoy más que nunca" son importantes las ceremonias de premios del cine.

"Soy un poco reacio a las ceremonias porque en seguida me duele la cabeza y tengo que estar siempre con gafas, pero creo que más que nunca las ceremonias que premian películas son mas necesarias que nunca", ha afirmado el realizador manchego en declaraciones a la prensa en la alfombra roja de los Goya.

"El cine -ha agregado- atraviesa un periodo no quiero decir crepuscular, pero por ahí, por lo menos con otras competencias muy grandes, más que nunca estos actos son necesarios para visibilizar el trabajo que hacemos".

Por eso ha afirmado divertido: "Os vais a aburrir de mí, voy a ir a todos".

Y ha dicho que en la gala de hoy, en la que la favorita es "El buen patrón", con veinte nominaciones, va a "aplaudir muchísimo a todos".

Muy cerca de él, la protagonista de su película, "Madres paralelas", Penélope Cruz, nominada al Goya y también al Óscar por su papel de Janis.

Preguntada sobre qué prefiere ganar, si el Oscar o el Goya, ha afirmado que sería "muy injusto" elegir. "Me han dado los dos y no puedo pedir más, aún tengo que digerir estar los dos nominados, el goya para nada lo espero, creo que este año no es para mi, lo de Javier está más claro", ha opinado.

Y sobre la posibilidad de trabajar con Cate Blanchett en algún momento, ha indicado que le encantaría. "La admiro mucho y me cae muy bien, es una persona transparente".

"La industria del cine necesita cariño y apoyos y a veces no los tiene. Está muy bien poder estar aquí, parece que ya vemos la luz al final del túnel", ha señalado.

La actriz de Alcobendas ha recordado que sacar una película adelante es muy difícil. "Hay que mimar a nuestro cine y es difícil sacar una película adelante y celebrarlo como se merece".