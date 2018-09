Paulina Rubio será "coach" de "La Voz" en Antena 3

Paulina Rubio ha confirmado hoy a Efe que se convertirá en uno de los cuatro mentores ("coach" en la jerga del programa) de la próxima edición del concurso de talentos televisivo "La Voz", que debutará próximamente en Antena 3.

La mexicana, que ya ha desempeñado este papel de jurado en concursos similares de otros países, incluida la edición mexicana de "La Voz", ocupará la cuarta y última silla del célebre concurso junto a David Bisbal, Melendi y Rosario, confirmados previamente.

La mayor presencia mediática de Rubio coincidirá con la promoción de su undécimo álbum de estudio, "Deseo" (Universal), que se publica mañana y constituye su primer álbum de estudio en siete años, excusa que además traerá a la artista de gira a España en 2019.

"Nunca me he ido de España; he estado aquí tranquilita y discretita, pero estaré más que antes, eso es cierto", avanzaba a Efe, en una charla en la que desveló que será en abril cuando se haga oficial su nuevo tour europeo.