Paul Auster evoca la devastación de Ucrania al ser investido "honoris causa"

El escritor estadounidense Paul Auster ha reflexionado este jueves sobre la veracidad de los hechos y las leyendas en su discurso al recibir el doctorado "honoris causa" de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que ha recordado sus orígenes ucranianos, un país lleno hoy de "horrores y devastación".

Paul Auster, uno de los escritores norteamericanos contemporáneos con más influencia en la literatura europea, según la profesora Laura Arce, que le ha presentado en la ceremonia, ha recordado el viaje que hizo a Ucrania en septiembre de 2017 cuando aprovechó para visitar la zona de la que era originario su abuelo, que nació en una ciudad situada junto a Leópolis y emigró a Estados Unidos hacia el año 1900.

El autor de la "Trilogía de Nueva York" escribió tras ese viaje un pequeño ensayo titulado "Los lobos de Stanislav" con reflexiones que podían ser una "premonición de lo que estaba por venir" y que ha leído ahora cuando la invasión rusa de Ucrania ha desatado "horrores y devastación a una escala que no se había visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

"¿Qué debemos creer cuando no se puede estar seguro de si un supuesto hecho es cierto o no?", se ha preguntado el escritor en su discurso:"¿Acaso es necesario que un hecho sea cierto para que se acepte como cierto, o la fe en la veracidad de un hecho ya lo convierte en verdadero?".

Auster, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, viajó a una zona en la que en 1941 los nazis arrestaron a 10.000 judíos y los fusilaron en el cementerio judío y encerraron a los supervivientes en un gueto para enviarlos al campo de exterminio.

"Los fusilaron y los fusilaron, hasta que no quedó ni uno solo; decenas de miles de personas asesinadas de un tiro en la nuca y enterradas en las fosas comunes que habían cavado ellos mismos antes de que los mataran", ha rememorado.

En julio de 1944, según le contó un poeta, cuando el ejército soviético irrumpió en la ciudad, la población humana se había dispersado a los cuatro vientos, y en su lugar la ciudad "estaba ahora habitada por lobos, cientos de lobos, quizá miles de lobos".

Auster no pudo encontrar pruebas sobre los lobos pero sí un cortometraje sobre la toma de la ciudad por parte de las tropas soviéticas el 27 de julio de 1944, "lo que resultó una grabación de propaganda mal montada e inacabada que pretendía ensalzar la grandeza y el valor de la Unión Soviética".

"¿Qué debemos creer cuando no se puede estar seguro de si un supuesto hecho es cierto o no? A falta de información que pueda confirmar o desmentir la historia que me contó el poeta, prefiero creerle. Con independencia de que estuvieran allí o no, elijo creer en los lobos".

Además de Paul Auster, la Universidad Autónoma de Madrid ha nombrado doctor "honoris causa" al historiador Richard L. Kagan, en el mismo acto académico presidido por la rectora Amaya Mendikoetxea, un acto en el que se han podido oír las protestas que fuera del recinto protagonizaban un grupo de personas, personal administrativo jubilado de la institución, por una reivindicación salarial.

Kagan es un hispanista especializado en la España de los Austrias, doctorado en Cambridge University con una tesis sobre la España de los Habsburgo que fue supervisada por el historiador John H. Elliot, además de profesor de la John Hopkins University y a lo largo de su carrera ha publicado numerosas obras, entre las que destacan "Los sueños de Lucrecia".