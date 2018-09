"Patxi Andión", el libro que celebra la vida del "narrador de la soledad"

Los poetas Luis García Gil y Antonio Marín Albalate han presentado hoy un libro que celebra la vida del "narrador de la soledad del mundo", titulado "Patxi Andión", con motivo de los 50 años de carrera que ha cumplido en 2018 el propio cantautor, todo un testamento documental de su apasionada vida.

"Yo simplemente he dejado testimonio de mi mirada, de mi intención ante las cosas y de la vida. Las canciones son obras menores, pero tienen una capacidad de representación simbólica que consigue que las personas tengamos la posibilidad de entender la melancolía como un ejercicio serio de memoria", ha afirmado Andión durante la presentación de la obra, acogida por la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

En el encuentro han estado presentes los autores de los libros, junto a los escritores Rodolfo Serrano, Félix Maraña y el editor Francisco Mesa, quienes han explicado cómo se desarrolló el texto y donde también el músico ha presentado tres temas de su próximo disco, que se publicará el 5 de octubre.

"Patxi Andión" nació a partir de una larga conversación de los autores con el artista en su casa toledana, ya que siempre se han considerado grandes fanáticos de su palabra y, "como si de una deuda se tratara", se vieron obligados a hacer un libro dedicado a su vida y obra, ha explicado Marín Albalate.

Andión (Madrid, 1947) comenzó su carrera profesional en 1969 al lanzar, primero, un par de discos sencillos, y, seguidamente, el LP titulado "Retratos", comenzando así una de las crónicas más profundas, poéticas y desgarradoras de la España moderna, y dejando canciones como "El maestro" o "Samaritana" que son ya parte de la historia musical de nuestro país.

Para retratar la importancia de su figura, García Gil se encargó de escribir sus inicios hasta finales de los 70 y, por ende, Marín Albalate relató su historia desde los años 80 hasta la actualidad.

"Sus canciones nos han acompañado siempre. Habla de las personas que han sufrido la problemática política de aquel entonces, una fotografía brutal del dolor de los pueblos, de la gente de izquierdas y de la transformación de un país. Y, siempre, sin que le vencieran los medios o la gente, es un hombre con una nobleza brutal para enfrentarse a las cosas", ha reconocido Serrano, quien ha escrito el prólogo.

"La vida te da estas oportunidades, y yo he tenido la oportunidad de devolver a Patxi todo lo que nos ha dado. Él siempre ha estado presente en casa, como en la de muchos españoles, y en toda mi adolescencia. No siempre me emociono, los que me conocen lo saben. La emoción es un río desbordado, y hoy yo estoy emocionado", ha admitido García Gil.