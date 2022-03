La pasarela madrileña celebra su 75 aniversario con 44 desfiles

Andrés Sarda, Teresa Helbig, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Roberto Torreta o Custo Barcelona son algunos de los grandes nombres de la moda española que mostrarán sus colecciones en la 75 edición de la pasarela madrileña, la Mercedes-Benz Fashion Week, en la que vuelve el cien por cien del aforo.

La pasarela MBFW celebra su 75 edición con el regreso de grandes nombres de la moda nacional, respecto a la última convocatoria como son Pedro del Hierro, Angel Schlesser, Dominnico, Roberto Diz, Pertegaz, Jorge Vázquez o Branin&Beast junto a los nombres que ya desfilaban en las ultimas ediciones.

Una edición en la que se celebrará con desfiles presenciales, el cien por cien del aforo, la calidad y la creatividad del diseño español como bandera.

"Apostar por la moda es apostar por la cultura", ha dicho este martes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha asegurado que "la moda es nuestro mejor embajador, estamos hablando artesanía, es la apuesta por la permanencia frente a lo frugal y lo precario".

"La moda es apostar por personas valientes que en un momento muy jorobado crean y mantienen su negocio, acto de valentía y resistencia", ha añadido Villacís durante la presentación de la nueva edición de la pasarela en la que también ha participado el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, el diseñador Modesto Lomba y el periodista Jesús María Montes-Fernández.

"La ropa es una forma de comunicarse y los diseñadores tiene que ayudar a ser la resistencia", así ha defendido Villacís el sector de la moda, "una manera de dar aliento a la sociedad".

Durante 75 años por esta pasarela han desfilado trescientos diseñadores, dos mil modelos y "se han celebrado más de dos mil desfiles, ha señalado López-Puertas quien ha puesto en valor la labor del EGO, "una escuela en la que los jóvenes pueden mostrar su talento".

En esta nueva edición, que se celebra del 9 al 13 de marzo y en la que debutan las firmas YnésSuelves, Fely Campo y Redondo Brand, un los diseñadores mostrarán sus propuestas para el próximo otoño-invierno.

Modesto Lomba, presidente de ACME (Asociación Creadores de Moda de España), ha resaltado que, pese a las dificultades y tiempos complicados, es el momento de mostrar el talento español, por eso, a este calendario se suman las actividades e iniciativas Madrid es Moda (MeM) en la capital con el objetivo "de potenciar el conocimiento, el saber y la artesanía de la moda española".

Antes de terminar la rueda de prensa, tres diseñadores han querido dar su opinión de la moda desde su experiencia. Así, la diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada, la veterana de la pasarela con una experiencia de más de 40 años en la moda, ha señalado que las redes sociales son muy importantes para dar visibilidad a su trabajo.

"A mi me han ayudado mucho, estoy enganchada, me ha dado la felicidad, aunque 'Tic-Tok' no me gusta", ha dicho Ruiz de la Prada, quien está segura que "el 'fashion filme' será más importantes, quizá en diez años la pasarela se convierta en un cine".

Domingo Rodríguez Lázaro, fundador y director creativo de Dominnico, está "feliz" de desfilar de nuevo en la pasarela madrileña. "Parte del logro de mi carrera está en Ifema, mi carrera se ha construido aquí".

Este diseñador, que ha vestido a Rosalia, Lady Gaga, Rita Ora o Lizzo, considera que las redes sociales le han ayudado a construir su negocio y cree que "se puede hacer moda de autor desde pequeños mundos".

Para Jorge Redondo, diseñador de la firma Redondo Brand, que desfila por primera vez en esta pasarela, "las redes sociales son un escaparte más para llegar a mi gente".