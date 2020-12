La pandemia obliga a posponer a finales de marzo la gala de los premios Gaudí

Sesenta títulos (32 largometrajes de ficción, diez documentales, cuatro películas para televisión y catorce cortometrajes) competirán este año por las 21 estatuillas en la próxima edición de los Premios Gaudí, que pospone su gala hasta finales de marzo por la pandemia.

Según ha explicado hoy la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, el calendario de los Gaudí se ha visto alterado por la pandemia, por lo que la lectura de nominaciones, previa al inicio de la segunda vuelta de votaciones de los académicos, será el jueves 28 de enero, y la gala de entrega de los premios, el domingo 21 de marzo en el auditorio del Fórum CCIB.

"Este cambio busca incrementar las posibilidades de llevar a cabo al final del invierno, y en las máximas condiciones de seguridad sanitaria, una gala presencial y compartida con todo el sector, tal y como se ha celebrado en las doce ediciones precedentes", ha dicho Passola.

No obstante, si la situación sanitaria no permite llevar a cabo la gala deseada, la organización optaría entonces por una restricción del aforo o por un encuentro telemático.

A la espera de la evolución de la pandemia, la Academia ha encargado la producción de la gala de los XIII Premios Gaudí, que será un homenaje a las salas de cine de todo el territorio, a El Terrat, productora que se ha encargado de las dos últimas ediciones de los Premios Goya, y que produjo la gala de los Premios Gaudí en las ediciones de 2013 y 2018.

La dirección de la gala correrá a cargo de Enric Cambray, miembro de la dirección creativa de El Terrat y codirector de las últimas dos galas de los Goya; y TV3 será responsable de la realización audiovisual de la ceremonia.

Seis títulos optan a la estatuilla a la mejor película de 2020: "La vampira de Barcelona", de Lluís Danés; "LOfrena", de Ventura Durall; "La dona il·legal", de Ramon Térmens; "Terra de telers", de Joan Frank Charansonnet; "Les dues nits dahir", de Pau Cruanyes y Gerard Vidal, y "Bronko", de Isaac Ulam.

En la categoría de mejor película en lengua no catalana compiten 20 largometrajes, entre ellos "A Stormy Night", de David Moragas; "Baby", de Bajo Ulloa; "Cosmética del enemigo", de Kike Maíllo; "Hogar", de Àlex y David Pastor; "La boda de Rosa, de Icíar Bollain"; "Las Niñas", de Pilar Palomero; "No Matarás", de David Victori; "Sentimental", de Cesc Gay; "Te quiero, imbécil", de Laura Mañá; y "Voix brisées", de Héctor Fáver.

Las seis películas europeas seleccionadas que participarán en la primera ronda de votaciones son "Dios es mujer y se llama Petrunya", de Teona Strugar Mitevska (República Macedonia del Norte); "Les vides de Marona", de Anca Damian (Francia); "Little Joe", de Jessica Hausner (Alemania); "Longa noite", de Eloy Enciso (España); "Sobre lo infinito", de Roy Andersson (Alemania), y "Sorry We Missed You", de Ken Loach (Reino Unido).

Los 10 documentales seleccionados de entre los 23 inscritos son "Sanmao: la novia del desierto", de Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente; "Niños somos todos", de Sergi Cameron; "¿Puedes oírme?", de Pedro Ballesteros; "La Mami", de Laura Herrero; "Descubriendo a José Padilla", de Marta Figueras y Susana Guardiola; "Pa'trás ni pa'tomar impulso", de Lupe Pérez García; "My Mexican Bretzel", de Nuria Giménez Lorang; "El caso Loveparade", de Dominik Wessely; "The Mystery of the Pink Flamingo", de Javier Polo, y "Camino incierto", de Pau García Pérez de Lara.

En el balance del año para el cine catalán, Passola ha subrayado que "la producción en catalán ha tocado fondo en esta 13ª edición, que cuenta con solo 6 largometrajes de ficción en lengua catalana, una de las cifras más bajas de la historia de los premios, solo superada por la primera edición de los Gaudí, con 4 filmes".

Solo un 33 %, 17 de las 54 producciones catalanas candidatas este año en todas las categorías, se han rodado en catalán, 35 en otras lenguas y 2 son sin diálogos; un "descenso notable" con respecto al año pasado, cuando de las 53 producciones catalanas candidatas, 24 (un 45 %) tenían el catalán como lengua original mayoritaria.