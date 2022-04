Pamplona se tiñe de blanco, rojo... y negro en la última novela de Miguel Izu

Javier Rodrigo

El cadáver de Isabel Quintana, hija del mejor amigo que tuvo Ernest Hemingway en Pamplona, aparece poco antes de los Sanfermines de 2019 en el hotel más lujoso y famoso de la capital, el Hotel La Perla, en la habitación donde se dice que se alojaba el escritor estadounidense durante sus visitas a la ciudad.

Este es el sugerente punto de partida de la novela negra "La habitación de Vanderford", del escritor pamplonés Miguel Izu, que en su obra mezcla historia y ficción para narrar la investigación del misterioso asesinato.

La mujer ha sido estrangulada y la investigación corre a cargo del inspector Nicolás Adánez, de la Policía Foral de Navarra, y la subinspectora Renata Ibáñez, su mano derecha. Michael Campbell, profesor estadounidense especialista en Hemingway y visitante asiduo de las fiestas de San Fermín, completa el elenco de esta historia contada "a tres voces", ha explicado Miguel Izu (Pamplona, 1960) en una entrevista con Efe.

"La habitación de Vanderford", publicada por la editorial Cosecha Negra Ediciones, desarrolla una trama que tiene lugar entre el 5 y el 15 de julio de 2019, el último año en que se celebraron los Sanfermines. Junto a la investigación policial, la novela divulga también la vida y la obra de dos personajes históricos, Ernest Hemingway y Kennet H. Vanderford.

Los pasos que van dando los investigadores y la desaparición de unos documentos en poder de la víctima apuntan a que el crimen puede tener relación con hechos de la época en que Hemingway solía acudir a los Sanfermines y con oscuros intereses políticos y económicos del presente.

Miguel Izu, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, concibió esta novela mientras corregía su anterior libro, "Hemingway en los Sanfermines", en el que no pudo incluir material que "no encajaba" en esa obra histórica, pero sí en una obra de ficción, "donde puedes inventarte cosas que no han sucedido pero sí podían haber sucedido".

La experiencia vital de Izu, investigador sobre Hemingway y los Sanfermines y extrabajador en el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, también le ha sido de gran ayuda para escribir la novela.

"Y por supuesto también mi experiencia en la política", ha resaltado el autor, concejal del Ayuntamiento de Pamplona (1995-1999) y parlamentario navarro (2003-2007). Esa experiencia, ha reconocido, le permitió "conocer el ambiente político de Navarra desde dentro. También hay algo de eso".

En esta novela mitad ficción-mitad realidad, junto a personajes inventados, que curiosamente "se parecen" a personas reales que "he conocido o que andan por Pamplona", hay otros históricos como el mismo Hemingway, Vanderford y "algún otro amigo que también anduvo por Pamplona como Bill Davies, que realmente era un personaje bastante misterioso", ha afirmado Izu.

El escritor pamplonés no puede ocultar su debilidad por las internacionales fiestas de Pamplona, porque "tienen muchas caras" diferentes que dan pie a multitud de expresiones culturales.

Así, ha apuntado, "hay libros sobre los Sanfermines de todos los géneros, hay ensayos históricos, etnográficos o costumbristas, hay teatro, hay artículos periodísticos, y hay muchas novelas reflejando muchos aspectos" de las fiestas.

"Y está una cosa tan literaria como todo el mundo de los toros, del encierro. Ahí hay de todo, hay aventura, hay drama, hay muerte, hay folclore. Son unas fiestas tan variadas, con tantas caras, que dan muchas posibilidades para escribir sobre ellas", ha asegurado Izu, quien próximamente presentará la obra "Retorno a Balincourt" (Bohodón Ediciones), con la que ha ganado el IV Premio Black Mountain Bossòst 2022 (Lleida). EFE

