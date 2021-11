Palencia Sonora incorpora al cartel de 2022 a Alizzz, Delaporte y The Grooves

El festival Palencia Sonora, que volverá a su formato habitual entre los días 10 y 12 de junio de 2022, ha ampliado su cartel con Alizzz, Califato , Los Punsetes, Delaporte, Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Mejillones Tigre y The Grooves, que se suman a los ya confirmados León Benavente, Carolina Durante, Depedro y Rufus T. Firefly.

La cita de pop-rock palentina reunirá a algunas de las formaciones y artistas más destacados de la escena independiente nacional y regresará a su formato tradicional y a su emplazamiento en el Parque del Sotillo, espacio central de los directos y de la zona de acampada, según ha confirmado la organización este martes en un comunicado.

Conciertos en el centro histórico de la ciudad, actividades solidarias y otras propuestas protagonizarán un festival reconocido por el público como uno de los mejores eventos de mediano formato del circuito musical de nuestro país.

Cristian Quirante Catalán, más conocido como Alizzz, estará en Palencia para presentar su nueva aventura en solitario, un ambicioso proyecto posindie donde brillan las guitarras y las afiladas ideas de producción.

Después de pasar cinco años centrado exclusivamente en su faceta de productor de artistas de la talla de Rosalía, C. Tangana, Becky G, Doja Cat, Lola Índigo, Princesa Alba o Paloma Mami, presentará en noviembre su nuevo trabajo, 'Tiene que haber algo más', del que ya se conocen los singles 'Ya no Siento Nada', 'Todo me sabe a poco' y 'El encuentro'.

Otro de los grupos anunciados por el festival es Califato , una formación andaluza que reivindica la Andalucía popular y mestiza a través de la experimentación y la fusión del flamenco, el funk, los breaks, el footwork, el hip hop y el dub.

También está confirmada Los Punsetes, la banda de indie pop madrileña formada en 2004 presentará su directo tan característico, en el que su cantante permanece inmóvil mientras la banda toca un pop con letras afiladas y un humor negro bajo un espíritu propio del punk.

El dúo de electro-pop italo-español Delaporte -con tres premios MIN de la última edición de 2021- es otra de las nuevas bandas en el cartel del Palencia Sonora al que llegarán tras el éxito de su single 'Droga pura' y harán vibrar al público palentino con sus creativas atmósferas electrónicas.

Los sonidos pegajosos, los mestizajes de ritmos latinos y electrónicos y los contenidos líricos, punzantes y críticos con la también estarán muy presentes en el festival con Mueveloreina, el proyecto mutante, esteticista y pegadizo que Karma Cereza y Joaco J Fox llevan impulsando desde 2016.

Un soniquete posyeyé, que se mueve entre los espectros del lo-fi, el dulce atardecer del pop y el umbrío sonido de la psicodelia llegará con Colectivo Da Silva, la banda granadina que presentará su primer álbum 'Vacaciones', del que han ido publicando distintos singles.

También estarán en Palencia los jiennenses Los Mejillones Tigre y con ellos la cumbia, el garage, el boogaloo y la psicodelia de esta banda, caracterizada por un sutil sarcasmo y con una pizca de gamberrismo, que presentará al público su primer LP, Tropical y Salvaje, así como dos sencillos, El GatoNegro, y psicodelia.

Por último se ha confirmado la presencia de The Grooves, la banda femenina de rock bailable procedente de Madrid, que publicó su primer disco 'R3SET' con producción de David Kano de Cycle y estará en Palencia con 'Heroica', su primer disco en castellano y un trabajo conceptual que refleja todos los males del siglo XXI.

Todos ellos se suman al cartel de la nueva edición del Palencia Sonora que ya ha confirmado la presencia de León Benavente, que lanzarán su próximo álbum en enero de 2022, Carolina Durante, Depedro y Rufus T. Firefly.

Los abonos generales, con un precio de 50 euros, y los abonos VIP (por 80 euros) pueden adquirirse en la web del festival www.palenciasonora.com.

El Palencia Sonora está organizado por La Mano Negra y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y su Centro Buendía, además de su campus en Palencia y San Miguel y la Muestra de Cine Internacional de Palencia.