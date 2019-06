El Palacio de Gaviria (Madrid) presenta 'The Invisible Man' de Liu Bolin, un "testimonio silencioso de la arbitrariedad"

El Palacio de Gaviria de Madrid presenta, desde el 12 de junio al 15 de septiembre, la exposición 'The Invisible Man' del fotógrafo chino Liu Bolin, como "testimonio silencioso de la arbitrariedad y de la cotidianidad de su realidad" que es mostrada a través de una serie de fotografías que giran en torno al arte performático del camuflaje, según ha explicado la comisaria de la muestra, Beatrice Benedetti.

Se trata de la primera exhibición antológica internacional del artista y de su primera retrospectiva en Madrid, que incluye 70 fotos y vídeos que recorren los últimos trabajos realizados por Bolin, en los que combina el arte performativo, el 'body painting' y la fotografía para "mimetizarse con los espacios públicos y enviar un mensaje de protesta y denuncia al mundo", como ha señalado Benedetti.

"Antes de irrumpir fuertemente con sus obras en 2005, las autoridades chinas destruyeron sus primeras obras y el estudio donde trabajaba como artista independiente, por su crítica al gobierno chino, a partir de ese momento decide transformar sus obras como testimonio silencioso de esta arbitrariedad y decide retratarse a si mismo de forma silenciosa", ha dicho Benedetti sobre la muestra organizada por Arthemisia, en colaboración con la Galería Boxart de Verona.

En este sentido, ha indicado que Bolin, que actualmente reside en Pekín, "tiene 15 años protestando y retratando distintos temas del mundo". "Su muestra 'Hiding in the city' fue el primer resultado tras la destrucción de su estudio, y en esta se puede ver su intención de esconderse en la ciudad en un entorno que es singular, frente al cual el artista pretende ser neutral y tener una mirada neutral y volverse parte de ese fondo", ha subrayado la comisaria.

De este modo, Benedetti ha explicado que "el mimetismo de Bolin es, como en los camaleones, una declaración de identidad". Es por esto que en la muestra dividida en siete secciones se pueden apreciar temas como la crítica a los gobiernos, la asimilación de la propaganda política, el hombre contemporáneo que está a punto de perder su trabajo o la tragedia de los inmigrantes.

EL ESPACIO Y LO CONTEMPORÁNEO

La primera parte de la exposición está dedicada a su país de origen, con obras como 'Civil y policía 1' y 'Civil y policía 2' que muestran la censura de China desde una técnica de mimetismo neutral. También se observan fotografías de la Gran Muralla y otras estructuras típicas del país pero con un mensaje "que no es evidente", como ha explicado Benedetti.

"Bolin es el propio protagonista de sus obras y aparece en casi todas sus fotografías retratado, o si no con los protagonistas de sus propias realidades, para hacer reflexionar al espectador, por ejemplo, en 'Demolition' (2008) muestra un edificio histórico chino que está a punto se ser demolido y pone a un grupo de personas camufladas con el paisaje con un anagrama que significa destrucción", ha indicado la comisaria.

La muestra sigue con la serie 'Hiding in Italy' en la que se observan algunas de las 40 fotografías que el artista realizó para honrar la memoria cultural y artística del país de la bota. El Coliseo de Roma, Pompei, el Palazzo Lombardia o el Teatro alla Scala, son algunos de los edificios emblemáticos que Bolin utilizó como escenario de sus fotografías, "para contar que la historia preservada no se destruye sino que se conserva".

La exhibición continúa con la serie 'Hiding in the rest of the world' un "eje contemporáneo" con un recorrido por fotografías de las banderas del mundo, algunos espacios de Estados Unidos como la 'Zona cero' en Nueva York, los trabajadores informales de India, para pasar por aspectos de la vida cotidiana como quioscos, supermercados y teléfonos móviles.

Además, incluye una serie de obras hechas en colaboraciones con otros artistas del mundo de la moda y de la fotografía, como Annie Leibovitz, Alber Elbaz, Jean-Paul Gaultier, el grafitero francés JR o la firma Valentino. En esta sección, también se puede ver la pieza creada para la campaña de conservación del medio ambiente que llevó a cabo la marca de ropa Moncler en 2017, en la que Bolin aparece retratado frente a un iceberg, bajo el lente de Leibovitz.

Con respecto a sus fotografías más críticas, la muestra presenta 'Liu Bolin x Charlie' (2015) en la que el artista se mimetiza con casi 200 ejemplares de la revista francesa Charlie Hebdo tras el atentado terrorista contra los trabajadores de este medio. Igualmente, se incluye la serie 'Migrantes' con obras como 'Memory Day', 'The Hope' o 'Europa azul' hechas en Italia en 2015 y protagonizadas por los migrantes de África y Medio Oriente que llegan a las cosas italianas.

"EL MIMETISMO REQUIERE SUFRIMIENTO"

Benedetti ha destacado que la obra de Bolin "no solo representa con la fotografía en sí, sino con todo lo que implica llevarla a cabo". "El estar inmóvil mimetizándose con un fondo requiere un gran esfuerzo con el que el artista quiere transmitir un mensaje de sufrimiento y disciplina", ha señalado la comisaria.

Al respecto, ha apostillado que Bolin utiliza una vestimenta especial, "entre lo civil y militar, que es una forma de uniformarse"; así como una cámara Phase One, tras dejar atrás las analógicas.

"Para lograr las fotos, el artista escoge un sitio que tenga un significado, se hacen inspecciones para definir lo que quiere retratar y se solicitan permisos especiales porque a veces estos lugares no son accesibles, como por ejemplo el Coliseo de Roma, para quese requirieron cinco años de trámites en permisos", ha explicado Benedetti.

'The Invisible Man' llega a Madrid tras su paso por el Complesso del Vittoriano de Roma en 2018. La muestra incluye un catálogo en inglés e italiano editado por Arthemisa Books.