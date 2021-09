El paisaje onírico de Leiko Ikemura invita a soñar en la Ciudad de las Artes

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia exhibe desde este jueves seis obras de la artista japonesa Leiko Ikemura, entre ellas la gran escultura "Usagi Greeting", que representa a una liebre-Bodhisattva, la madre de todas las existencias, todo ello enmarcado en un estilo onírico e inquietante.

Se trata de la muestra más significativa de la reconocida artista japonesa realizada hasta el momento en España, y estará expuesta en las aguas del lago sur del edificio del Hemisfèric hasta el 6 de marzo de 2022.

Esta exposición es la nueva apuesta de arte urbano y público de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que busca el encuentro entre ciencia, naturaleza y arte en un mismo espacio, según la Generalitat.

Una de las obras principales es la gran escultura "Usagi Greeting", un ser "híbrido", hueco por dentro con una abertura en la parte delantera de la falda y largas orejas, "similares a antenas que indican verticalidad, apuntando hacia el universo".

El resto de obras que se exhiben son una pieza también erguida ("Figure with three Birds") y cuatro figuras yacentes, extrañas, de muchachas o de ángeles ("Double Figure", "Cat Girl Lying", "Lying Girl" y "Catgirl with Usagi") recostadas en ligeros pedestales de forma ovalada.

Todas ellas son piezas realizadas en bronce con ligeras pátinas de color.

Se trata de un montaje en apariencia sencillo pero complejo al mismo tiempo, obra del arquitecto Philipp von Matt, que ha creado unas bases elípticas para las piezas de manera que parecen flotar sobre ellas. Entre el agua y la arquitectura se manifiestan las imágenes de una gran liebre y las cinco figuras yacentes.

La exposición, de libre acceso al público, es además la muestra más significativa de la artista hasta el momento en España.

Leiko Ikemura nació en Tsu, Prefectura de Mie, Japón, y actualmente vive y trabaja en Berlín.

La artista comenzó su formación entre 1970-1972 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka en Japón, y en los años 1973 y 1978 cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. De 1990 a 2016 ocupó cátedra en la Universität der Künste de Berlín.

Desde la Generalitat remarcan que Ikemura es una artista de renombre internacional con grandes exposiciones en importantes museos e instituciones de todo el mundo, entre ellos el Centro Nacional de Arte de Tokio (Japón), el Kunstmuseum de Basilea (Suiza) y el Centro Sainsbury de Artes Visuales en Norwich (Reino Unido).