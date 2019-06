Paco Delgado defiende que el diseño de vestuario "no es la hermanita pobre" del cine

Esta tarde recibirá el XI Premio de Cinematografía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

El diseñador cinematográfico Paco Delgado, que esta tarde recibirá el XI Premio de Cinematografía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado que el diseño de vestuario "no es la hermanita pobre" del cine. También ha defendido que "la moda es un reflejo de la sociedad más que la sociedad reflejo de la moda".

A su juicio, el diseño es "un trabajo multidisciplinar importantísimo" si bien ha destacado que "no debería ser tan notorio como la interpretación". "Lo importante es la historia, no el vestuario", ha subrayado.

En este sentido, Delgado ha asegurado que le gustaría vestir a un personaje como Napoléon o diseñar en una película ambientada en 1880 o 1890 para trabajar el 'polisón', el volumen que se ponían las mujeres detrás de la ropa. "Me parece loquísimo y me gustaría trabajarlo porque me parece enormemente complicado", ha reflexionado.

Asimismo, el diseñador ha destacado que el cine "sí que está valorado" puesto que "hay mucha gente que va al cine". "Ahora hay un modelo de ver cine que está cambiando pero somos las mismas personas que estábamos delante del fuego escuchando historias, solo que ahora en vez de ir al edificio donde se proyecta en la pantalla grande, la gente lo ve en el móvil", ha precisado.

Sobre su método de trabajo, el diseñador ha relatado que lo primero que hace es leer el guión pues, en su opinión, "en la palabra escrita ya hay información increíble". "Cuando lees una novela te imaginas un mundo y eso es lo que me da las ideas de si puede que lleve un vestuario flotante o un color particular", ha explicado.

En esta línea, Delgado ha asegurado que él "no es como un creador de moda" que decide "poner de moda la falda plisada" sino que su trabajo se centra en "ir probando" para ver "cómo se siente el actor" pues, a su juicio, "nadie sabe más que el propio actor".

Del mismo modo, ha asegurado que la moda "no es frívola", sino que "refleja modelos sociales". "La moda es un reflejo de la sociedad más que la sociedad reflejo de la moda", ha dicho.

"Lo que yo llamo moda es algo mucho más grande con una fase sociológica y psicológica, el conjunto de vestimenta y accesorios que un grupo de personas usan para definirse: La moda con mayúsculas. Si yo me dejara llevar por lo que se considera moda, lo que aparece en 'Vogue' o en 'Hola', estaría reflejando una sociedad que no es real", ha apostillado.

En su opinión, "cada época tiene su interés" y la ropa "se corta diferente", al igual que los patrones "son diferentes". "Cuando la sociedad se quiere convertir en más conservadora en los 50 después de la guerra aparece un tipo de mujer mucho más femenino", ha explicado el diseñador en una rueda de prensa previa al acto de entrega del premio de la UIMP.

Asimismo, ha resaltado que, pese a que en la sociedad actual "ha desaparecido" el trabajo manual, esa misma connotación por el trabajo manual "ha despertado un interés inusitado por el público" en el diseño de vestuario de cine. "En el cine estamos acostumbrados a que se premie a los actores y directores y yo estoy encantado por el premio porque también represento a los técnicos de cine", ha dicho.

Ganador de dos premios Goya por 'Blancanieves' y 'Las brujas de Zugarramundi', Delgado ha admitido que le pareció "irreal" cuando fue nominado a los Óscar. "No me lo creía. Yo imagino que si eres americano y vives en Los Ángeles pues a lo mejor todo eso lo encajas de una manera normal pero yo no me lo creía mucho", ha reconocido.

Sin embargo, Delgado ha valorado España, y en concreto Madrid la ciudad en la que vive, por encima de EEUU. "Me gustan las relaciones humanas que tenemos nosotros y que la gente te conozca cuando vas a comprar la leche o el pan", ha precisado.

Por último, el diseñador ha contado que en la actualidad se encuentra trabajando en una adaptación cinematográfica de la novela de Agatha Christie 'Muerte en el Nilo', que ya fue versionada en 1978, y que en esta ocasión lo hará de la mano del director Kenneth Branagh.