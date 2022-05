Pablo Rivero: En redes crees que anuncias un producto y el producto eres tú

Por Naiare Rodríguez Pérez

El escritor y actor Pablo Rivero, conocido por su papel de Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó, ha presentado su cuarta novela, La cría, en la que reflexiona acerca de la sobreexposición de los menores, el ansia de triunfar en las redes sociales, en las que piensas que anuncias un producto y, al final, el producto eres tú, y el éxito vacío, porque la clave está en no caer en un bucle ni ser todos iguales.

El escritor de este nuevo thriller psicológico, cuya idea empezó al abrirse una cuenta en Instagram, pone sobre la mesa otros temas como la maternidad, el bullying, la violencia vicaria o el actual papel de los influencers con plantillas, y se pregunta, como explica en una entrevista con Efe, qué pasa con todos esos chavales que no entran en ese patrón y si van a ser infelices.

Pregunta: ¿Cómo surge esta historia, el libro en sí y si sus intenciones varían en algún momento?

Respuesta: Todo empieza cuando me creé una cuenta en Instagram. Yo tenía Facebook, pero casi no lo usaba y Twitter no. Era absolutamente novato, pero Instagram me llamaba la atención, porque me gustaba la fotografía; toda la vida he coleccionado revistas de cine y, entonces, esto me divertía mucho, aunque no sabía cómo funcionaba.

Empecé a subir fotos que a mí me apetecían y, en cambio, alrededor del mundo era como tienes que subir esto, a tal hora, ganar seguidores, lograr estos likes. Ahí me di cuenta de que yo no lo cumplía y que me costaba tener seguidores, algo que me llevó a pensar hasta dónde tendría que hacer una persona anónima para alcanzarlos.

P: ¿Y por qué usa un thriller psicológico para tratar estos temas?

R: Porque hago el libro que a mí me gusta leer y yo devoro la novela negra. Desde pequeño me obsesionan las historias de terror, los perturbados mentales y la complejidad de la mente de un asesino, de alguien que comete un crimen o alguien perverso. También se habla de cómo hay gente que tiene una falsa identidad, de cómo se hace un seguimiento y de cómo hay casos de pederastia en el tercer mundo.

P: Habla sobre la sobreexposición de los menores en redes sociales ¿Somos conscientes del peligro real que existe en ellas?

R: No, no lo somos. Es lo que más miedo me da, porque no sabemos cómo va a repercutir. Me interesa enfrentar dos extremos y, como es novela negra, que vaya dando giros. Lo importante es poner el tema sobre la mesa y que la gente plantee y se cuestione cuando vaya a compartir la próxima foto de su hijo.

P: Otro de los temas que quedan en el libro es la transexualidad

R: Sí, es un tema que capta mi atención desde hace tiempo y me da pena cómo se le está dando voz. Hoy en día todo se resume en discursos políticos abanderados que se aprovechan de ciertos temas como este. En medio, al final, quedan las personas afectadas y sus familias. Creo que hablarlo, y que además pueda ser un giro de la novela, es necesario. Siempre salen perjudicados los niños y son los que no tienen la culpa de nada, porque solo quieren ser quienes son. EFE

