Pablo López rompe a llorar después de un intento de agresión en pleno concierto

El cantante malagueño, Pablo López, sufrió este miércoles un intento de agresión en su último concierto celebrado en Albacete. El artista, muy conocido también por ser coach en el programa ‘La Voz’, tuvo que parar el show durante unos segundos después del susto y pidió, entre lágrimas, tiempo para reponerse. Y es que el susto que vivió encima del escenario fue tremendo.

Afortunadamente, Pablo López no sufrió daño alguno. De hecho, su reacción posterior fue coger su guitarra y cantar entre el público:

después de 15 minutos de pausa, ha bajado con una guitarrica a cantar y ha sido el momento más bonito. En plan que pasada de concierto y poco se habla de lo que he llorado��������@PabloLopezMusicpic.twitter.com/vrRdbSOgeZ — nuria aroca (@nuriaclpz) September 3, 2020

Pero, ¿cómo ocurrió todo? Anoche, en Albacete todo transcurría con normalidad hasta que, como cuentan testigos del suceso, mediado su concierto Pablo López veía cómo una piedra, lanzada desde fuera del recinto, golpeaba su piano. Por el momento se desconoce el autor del hecho ni la motivación totalmente injustificada: lanzamiento de una piedra sobre el artista.

Así lo cuenta Patricia, que asistía al concierto: "No entiendo cómo pueden pasar estas situaciones y como la gente puede tener tan poca conciencia y responsabilidad de sus actos. Ahí arriba hay un artista que está defendiendo la cultura musical, que pese a la situación actual sigue haciendo disfrutar a la gente con su música. No entiendo como alguien puede intentar dañarlo en mitad de un concierto y de esa manera. Es de admirar que pese a ello, hayas continuado el concierto entregándote al 100% y hayas podido disfrutar con tu público. Gracias por no darle el gusto a esa persona y por armarte de valor y continuar".

Son muchos los testimonios que relatan la entereza del artista ante este hecho inesperado y deleznable. Tras quince minutos de parada, López volvió con su música y su público.

Tiran una piedra al piano de Pablo López durante su concierto ahora en Albacete pic.twitter.com/SGASZDH5CT — Elizabeth Bennet (@BennetElizab) September 2, 2020

Ante esta situación, Pablo López, sobrepuesto del susto bajó junto al público como cuenta también, Isabel Flores:

La música de Pablo López se sintió anoche en Albacete de una manera especial y se valoró más aún su entereza. Este es uno de los instantes de la actuación, antes del incidente recogido, por Isabel Flores: