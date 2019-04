El oscarizado Frederick Wiseman impartirá un seminario en la ECAM de Madrid

El documentalista estadounidense Frederick Wiseman (Boston, 1935), ganador de un Oscar honorífico en 2016, visitará Madrid para impartir un seminario en la Escuela de Cine ECAM los días 31 mayo y 1 de junio y presentar una retrospectiva en la Filmoteca Española.

La Filmoteca proyectará sus películas durante el mes de junio, un ciclo que el propio Wiseman inaugurará el día 1 tras el pase de su opera prima "Titicut Follies" (1967), un aclamado y controvertido trabajo en el que mostraba la vida de los reclusos de un psiquiátrico de Massachussets.

Desde entonces, Wiseman ha dirigido 42 documentales, retratando experiencias humanas cotidianas en una amplia variedad de instituciones sociales: hospitales, universidades, departamentos de policía, museos

Cronista audiovisual de la cultura norteamericana, su mirada como cineasta marca un estilo centrado en la observación y el registro de las imágenes, encadenando secuencias sin recurrir a la voz en off.

Su filmografía, presente en festivales de todo el mundo, incluye títulos como "High School" (1968), "Juvenile Court" (1973), "Boxing Gym" (2010), "La Danza" (2009), "Central Park" (1991), "The Games of Love" (1996), "National Gallery" (2014), "Ex Libris: The New York Public Library" (2017), "Monrovia,Indiana" (2018) o su única ficción, "La Última Carta" (2002).

Frederick Wiseman se diplomó en 1951 en el Williams College y se licenció en 1954 en la Facultad de Derecho de Yale. También es doctor honorífico de la Universidad de Princeton o del Williams College entre otros. Es miembro de la Fundación McArthur, de la American Academy of Arts and Sciences y de la comunidad Guggenheim.

Entre los premios que ha recibido, cuatro Emmys, el reconocimiento a toda su carrera de Los Angeles Film Society (2013), el de George Polk (2006), la American Society of Cinematographers (2006) y del Festival de Cine de Venecia (2014).