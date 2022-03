Oscar Isaac asegura que la cancelación de la cultura rusa no le suena bien

Magdalena Tsanis

Los hermanos Coen le dieron a conocer en "A propósito de Llewyn Davis" (2013) y con "Star Wars: el despertar de la fuerza" (2015) el guatemalteco Oscar Isaac confirmó su estrellato planetario. En una entrevista con Efe, el actor ha asegurado que la cancelación de la cultura rusa no le "suena bien".

"Vivimos tiempos donde se tiene que tener una opinión fuerte, o una cosa u otra, cuando es algo muy complicado, yo entiendo lo que se quiere hacer (con la cancelación cultural), pero como artista algo no me suena bien en la decisión de cancelar a todos como una declaración política", dijo en una reciente visita a Madrid.

El actor está de gira para promocionar su flamante entrada en el Universo Marvel convertido en "El caballero luna", un superhéroe atormentado y con trastorno de personalidad que salta por primera vez del cómic a la pantalla en una serie que llegará a Disney+ el próximo 30 de marzo.

Creada por Jeremy Slater ("The Umbrella Academy") la serie está dirigida por el egipcio Mohamed Diab -que contó la primavera árabe desde el interior de un furgón policial en "Clash" (2016)- junto a Justin Benson y Aaron Moorhead y cuenta con Kevin Feige como productor ejecutivo.

"Cuando Kevin me dijo que Mohamed iba a ser el director fui a ver sus películas y vi que son muy fuertes, políticas y serias y pensé que era genial", señala Isaac, entusiasmado con el ritmo que Diab le ha dado a la serie.

"El ritmo es diferente al que suelen tener las producciones de Estados Unidos o de Europa, hay algo casi subliminal en la manera en que se siente que tiene que ver con la música de Oriente Medio", subraya.

"El caballero luna" combina el género de acción y aventuras con el thriller piscológico y referencias a Indiana Jones. La trama gira en torno a Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos de un museo en Londres que sufre pérdidas de memoria y experimenta recuerdos de otra vida.

Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que sus enemigos van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio que habita entre los dioses de Egipto.

"Lo que más me atrajo del proyecto fue la idea de hablar sobre salud mental, pero con el lenguaje del género, la serie habla del trastorno disociativo de identidad con el lenguaje de los sueños", afirma.

Sobre la vigencia que ese tema ha alcanzado en el debate público en los últimos años, Isaac cree que se debe en gran medida a que las redes sociales propician la conversación y han ayudado a que la salud mental deje de ser "un tabú" pero también a que son muchas las personas con trastornos y una atención deficiente.

"No sé en España pero en Estados Unidos está horrible, no hay ayuda para la gente", denuncia. "He tenido gente cercana a mi, amigos a quienes he tenido que llevar a instituciones y es ... o pagas miles de dólares o vas a un lugar de mierda, no hay término medio".

"Poder hablar de eso en este universo de Marvel para mí era una gran oportunidad", remata.

En el cóctel de ingredientes de la serie tiene cabida también el humor, derivado de lo difícil que a su protagonista le resulta aceptar lo que le está ocurriendo. "El humor no es del tipo de otros superhéroes de Marvel, la diferencia es que él no sabe que es cómico", dice.

El reparto cuenta además con Ethan Hawke en la piel de Arthur Harrow, un peligroso líder que cree en la justicia preventiva y May Calamawy como Layla, una arqueóloga que se ve inmersa en la peligrosa aventura del protagonista.