Ortigueira acaricia los días grandes de su Festival internacional de música celta

La localidad coruñesa de Ortigueira se prepara para acoger los días grandes del Festival Internacional del Mundo Celta, declarado de interés turístico internacional, que prevé reunir a unas 80.000 personas hasta este próximo domingo, cuando finalizará un evento que por segundo año consecutivo prevé prolongarse durante toda una semana.

El programa de este miércoles incluye la actuación de Os Netos do Escribano por las calles de la villa, así como de la Banda de Gaitas do Ortegal, Fol do Raxal y Airiños do Eume durante la tarde.

En el Festival no Teatro, la formación Mallou prevé subir al escenario del teatro de la Beneficencia a las 19:00 horas, mientras que los conciertos principales de la jornada, que comenzarán a las 22:00 horas en el escenario de la Alameda ortegana, correrán a cargo de A Banda das Crechas, Holiday Club y Mec Lir.

De manera paralela, el Ayuntamiento espera acoger las muestras "Berpiztu, la expo", sobre el músico Kepa Junkera, y "A través do noso obxectivo", de Juan Ocaña y Pedro Michelena.

Ya en la jornada del jueves, está programado que el grupo No Cómbaro recorra el casco urbano desde las 12:30 horas y el instituto de educación secundaria albergará un taller de baile irlandés a partir de las 16:00 horas.

La agenda se completa con las actuaciones de Peoples Ford Boghall y Bathgate Caledonia Pipe Band a partir de las 17:00 horas por las calles de Ortigueira, mientras la banda Rubén Díez Trío prevé actuar a las 19:00 horas en el teatro de la Beneficencia y la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu en diversos espacios públicos.

La sesión nocturna de las 22:00 horas incluye conciertos de Fetén Fetén, Xisco Feijóo, JDC y Felpeyu, conciertos que concluirán más allá de las dos de la madrugada en el escenario de la Alameda ortegana.