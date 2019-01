"El oro del Rin" abre en el Real la tetralogía de Wagner con foco ecologista

Una alerta ante la imparable destrucción de la Tierra se lanzará con "El oro del Rin", primera de las entregas de la magna tetralogía wagneriana "El anillo del Nibelungo", que acogerá el Teatro Real, del 17 de enero al 1 de febrero.

Concebida por su también director escénico, Robert Carsen, a quien apoyó Patrick Kinmonth en el diseño, esta producción se estrenó en 2000 en la Ópera de Colonia y ha girado por distintos escenarios, incluido el Liceu barcelonés, hasta recalar en el coliseo de Madrid, donde el ciclo se presentará en cuatro temporadas sucesivas con dirección musical de Pablo Heras-Casado.

Para el granadino, es "un orgullo, una suerte y un privilegio" desarrollar "la obra de arte jamás concebida por el ser humano", con un total de cuatro óperas y 16 horas de música en las que Wagner trabajó 25 años y para las que hizo erigir un teatro en Bayreuth (Alemania) que garantizara su llegada en condiciones óptimas al espectador.

Estructurada como los antiguos dramas griegos, tres tragedias y una sátira, "El oro del Rin" es el prólogo de una saga que se desarrolla con "La Valquiria", "Siegfried" y "El ocaso de los dioses".

Heras-Casado ha destacado de "El anillo del Nibelungo", además de su "acción dramática", su música "complejísima y dificilísima", que sigue siendo "revolucionaria y modernísima" y a la que tanto la Orquesta Titular del Real como él intentarán dar toda la "sonoridad, grandeza, colores, texturas y contrastes" con los que Wagner la concibió.

Respaldará la música un "montaje colosal e impresionante", en palabras del intendente Joan Matabosch, que pone el acento en el mensaje ecológico ante la degradación de la naturaleza por las ambiciones del ser humano.

Porque el director de escena Robert Carsen -a cargo también del próximo estreno del Real, "Idomeneo", de Mozart- y el escenógrafo y figurinista Patrick Kinmonth han concebido un "Anillo del Nibelungo" desolador, pesimista, que coloca al hombre actual frente a su propio camino de autodestrucción.

"La destrucción del mundo por las luchas de poder es de tan lacerante actualidad (...) Por eso cuando empezamos a trabajar en esta producción ahondamos en el pesimismo ante la destrucción de la naturaleza por la codicia del hombre", ha explicado Carsen.

El abuso de poder y la explotación entre seres humanos son otros ejes de este "El oro del Rin", inicio de una tetralogía en la que Wagner fue "premonitorio", porque "lanza una advertencia de qué está haciendo la codicia humana con el planeta", un "mensaje ecológico" que está "muy claro" en este montaje.

Montaje que no gira en torno a los decorados, "como a menudo pasa con Wagner", ha indicado Patrick Kinmonth, de forma que "la escenografía no se come el espectáculo", apela al "poder evocador" de la audiencia y sólo "acompaña" a una música "increíblemente poderosa", ha apostillado Carsen.

Las siete funciones de "El oro del Rin" se ofrecerán entre el 17 de enero y el 1 de febrero con un reparto coral encabezado por Greer Grimsley (Wotan) y Samuel Youn (Alberich), secundados por Ain Anger (Fasolt), Alexander Tsymbalyuk (Fafner), Raimund Nolte (Donner), David Butt Philip (Froh), Joseph Kaiser (Loge) y Mikeldi Atxalandabaso (Mime).

También contará con Sarah Connoly (Fricka), Sophie Bevan (Freia), Ronnita Miller (Erda), Isabella Gaudí (Woglinde), María Miró (Wellgunde) y Claudia Huckle (Flosshilde).

El "desafío" wagneriano saltará a otros escenarios, como el Museo Lázaro Galdiano, que programa un recorrido temático titulado "Un wagneriano coleccionista de arte", o el del Romanticismo, con un taller infantil y una conferencia de Miguel Ángel González Barrio.