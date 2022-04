El orgullo del 'western', en el primer libro del guionista Fernando Navarro

Alfredo Valenzuela

El guionista de cine Fernando Navarro (Granada, 1980) ha desenterrado la Andalucía más profunda y desesperanzada -la Andalucía oriental- en "Malaventura", una serie de relatos que conforman una misma novela de violencia, miseria, rencor y olvido: "Estoy orgulloso de haber escrito un 'western' como primer libro", ha dicho a EFE.

Publicada por Impedimenta, "Malaventura" asume "sin ningún complejo la paternidad del 'western'", según ha asegurado Fernando Navarro, quien ha matizado que su primer libro también es "herencia del cine de consumo y de derribo que he visto desde niño".

Guionista de películas como "Toro", "Bajo cero" y "Verónica", Fernando Navarro, para escribir "Malaventura", ha echado mano de los bandoleros, flamencos y gitanos que pueblan universos lorquianos, a los que ha confesado que "es difícil escapar siendo granadino; hay una línea imaginaria que une a Lorca con Sergio Leone y que hace que los personajes de Lorca puedan serlo de Sergio Leone, y los del 'western' puedan serlo de Lorca".

"Como hizo Borges con los gauchos, Lorca fue el primero que vio que en esos personajes había algo", ha dicho el autor, quien los ha situado "en un espacio mítico, no real, aunque se empleen nombres reales; pero más que es un espacio es un estado de ánimo real, de desesperanza y de abandono, una sensación que es real y que es la que hay todavía en Andalucía oriental".

"La figura del héroe tradicional -no del héroe clásico, que ese está tocado por la fatalidad- no me interesa; me interesa más el personaje sucio pasado por la arena y la sangre, esos son personajes más cercanos a nosotros y más ambiguos moralmente; algunos rozan la picaresca y esa es la figura que me interesa para meterla en problemas", ha señalado el autor sobre sus personajes.

Ese espacio mítico está inspirado en ese rincón que conforman las provincias de Granada, Jaén, Almería y Murcia, ha confesado el autor, quien ha compuesto "un habla inventada" pero que, sin embargo, es familiar al oído de esa "Andalucía peor retratada" que conforman buena parte de esas tres provincias y la de Murcia, de modo que en los diálogos de estas narraciones el diminutivo se hace con el sufijo "ico" en vez de "ito".

Con ese modo de hablar, el autor ha ido tras la ternura, una cualidad que le parece tan imprescindible como el humor, de ahí que hable de "guasa" al referirse a algunos pasajes de su libro y que no dude en responder a la diferencia entre "guasa" y "malafollá", otra cualidad que distingue a los andaluces orientales en general y a los granadinos en particular:

"El de la 'malafollá' es uno de los malentendidos más notables; es una forma de humor, cortante y seco si se quiere, pero humor en el fondo; el 'malafollá' siempre tiene una salida interesante... La 'malafollá' es una mezcla de timidez y pudor, una protección ante la falta de pudor general", ha zanjado.

Navarro, que presentará "Malaventura" este viernes en La Carbonería de Sevilla, ha asegurado que "la tierra ha sido el motivo de inspiración" de "Malaventura" y que su literatura debe "más a la literatura de género que al realismo sucio", no en balde sus guiones para el cine son de películas de terror o de suspense.

Sobre la función de la violencia en su libro ha dicho que se trata de "una violencia indiscriminada, contra todo, contra los hombres, las mujeres, los niños, los animales y hasta contra la tierra" porque buscaba "algo salvaje y, más que expresivo, expresionista", una "ultraviolencia" que no se debe a una frivolidad ni tiene nada que ver con la violencia real, que ha dicho no soportar hasta el punto de no escuchar noticias de crímenes y apartar la vista del televisor cuando salen imágenes de guerra. EFE

av/avl/bal

(Foto)