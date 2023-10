Ordine llevó hasta sus últimas palabras escritas la utopía y la educación pública

El filósofo y escritor italiano Nuccio Ordine llevó hasta las últimas palabras escritas antes de su fallecimiento el pasado 10 de junio la defensa de la utopía, de la educación pública y de unas escuelas y universidades capaces de formar "ciudadanos heréticos, capaces de pensar por sí mismos y de rebelarse contra el egoísmo rampante, el racismo y el antisemitismo"

Las ideas que expresó a lo largo de su vida académica se reflejan así en el borrador de discurso que Ordine comenzó a preparar días antes de sufrir el derrame cerebral que acabó con su vida para agradecer la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023.

La intervención que preparaba el filósofo que trabajaba como profesor de Literatura en la Universidad de Calabria para "pagar una deuda" con la educación pública la ha hecho pública hoy la familia de Ordine y la Fundación Princesa de Asturias durante la ceremonia de entrega de los galardones celebrada en el Teatro Campoamor donde el pensador italiano debía haberla pronunciado.

En sus notas, el escritor premiado por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal recordaba a tres "distinguidos maestros" y amigos suyos que le precedieron en la nomina de galardonados, Umberto Eco, Emilio Lledó y George Steiner, "tres ilustres eruditos" que cautivaron a sus alumnos por curiosidad enciclopédica y por su pasión por el saber y la transmisión del conocimiento.

"En una época en la que el papel del profesor ya no tiene la dignidad económica y social que tuvo antaño, pensé inmediatamente en dedicar el Premio Princesa de Asturias a esos maestros que, en silencio y lejos del foco mediático, especialmente en los países más pobres del mundo, cambian la vida de sus alumnos", apuntaba Ordine.

Así, incidía que el "pequeño milagro" que supone "en una lejana choza africana o en una necesitada población iberoamericana o en un colegio situado en la periferia de alguna ciudad de Calabria" que unos niños tengan la inestimable oportunidad de educarse, de aprender, de adquirir aquellas herramientas necesarias para transformarse "en mujeres y hombres libres".

Décadas de neoliberalismo con continuos recortes en la financiación de escuelas y universidades han hecho peligrar gravemente el papel y el futuro de la educación pública", afirmaba Ordine antes de subrayar que "no puede haber ni mérito ni justicia en una sociedad que no brinde a todos una educación digna" y que "no hay nada más injusto que hacer partes iguales entre desiguales".

El borrador recodaba además la carta de agradecimiento que dirigió a su maestro en la escuela municipal el autor francés Albert Camus tras ser galardonado con el premio Nobel y cuestionaba las "nefastas" reformas nefastas que han convertido a escuelas, universidades y hospitales en corporaciones y que supeditan la investigación científica y la educación a las necesidades del lucro.

Tras confesarse "siempre fiel a las causas perdidas", Ordine alertaba del riesgo de convertir en negocio actividades que encuentran su vocación más noble en la búsqueda de lo gratuito y lo desinteresado -"lo que los utilitaristas identifican injustamente con '«lo inútil'»- en un discurso que pasaba de Tolstoi, a Joyce y a Cervantes antes de cerrarse con una cita del irlandés Oscar Wilde.

"Un mapa del mundo que no contenga el país de la Utopía no merece ni siquiera que le echemos un vistazo", concluía el escrito que el pensador italiano dejó abierto en su ordenador antes de morir.