ONG organizan este 2 de mayo una gala solidaria online con 100 artistas "para no dejar a nadie atrás"

Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, ONG integrantes del Comité de Emergencia, han organizado #ElGranRetoSolidario, una iniciativa que permitirá la captación de fondos a través de una gala solidaria online que se emitirá en directo este sábado 2 de mayo a partir desde las 17.00 horas y hasta las 23.00 horas, a través de diferentes canales.

En la iniciativa participarán más de 100 artistas como Amaral, India Martínez, Marta Sánchez, Carlos Baute, Edurne, Roi Méndez, Sole Giménez, Ele, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas, Pasión Vega, Lucía Gil, Xuso Jones, Agoney, Efecto Pasillo o María Peláe; reconocidos rostros como Jordi Évole, Frank Blanco, Jacob Petrus, Olga Lambea, Adriana Abenia, Ana Morgade, Nico Abad, Iñaki López, Andrea Ropero, Samantha Vallejo Nájera o Cayetana Guillén Cuervo, voces radiofónicas como Virginia Díaz y Julio Ródenas, además de influencers como AuronPlay, Verdeliss, Videópatas, Yellow Mellow o Loulogio.

Como señalan los organizadores, el objetivo pasa por "minimizar los impactos de la pandemia de coronavirus para no dejar a nadie atrás". La iniciativa cuenta con el apoyo de ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación la Caixa;, el patrocinio de empresas como Oral B, We Are Water y Animal M y colaboración de RTVE, Atresmedia, Vocento y Movistar+ en la difusión, que sumarán paraapoyar la recaudación de fondos destinada a las ONG que conforman el Comité.

Las distintas actuaciones e intervenciones se podrán seguir en el canal de Yotube del Comité de Emergencia. Además, influencers con gran tirón mediático, como Videopatas, Verdeliss, Mundo de Mía, Loulogio y Mimo de Mami, van a ceder sus canales para retransmitir la gala.

Tal y como ponen de manifiesto las ONG, cerca de 2.000 millones de personas que viven en países en desarrollo carecen de acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento y 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza por la pandemia. Además, a ello se suman las 70 millones de personas refugiadas o desplazadas que hay en el mundo, muchas de ellas en campos que no cuentan con los recursos para hacer frente a la enfermedad.

Mientras, en España, los impactos de la crisis han agravado la situación de miles de familias vulnerables, aumentando el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes, según exponen las organizaciones: casi una cuarta parte de los hogares con menos recursos no cuenta con acceso a Internet y más del 40% no tiene ordenador y, por lo tanto, no tienen acceso a la educación online ni a las ayudas de los servicios sociales que solo pueden solicitarse telemáticamente.

"España es un país solidario y así lo demuestra su ciudadanía ante las diferentes crisis y emergencias humanitarias", explica la portavoz del Comité de Emergencia, Sara Barbeira. "Según la última Radiografía de la Solidaridad en España, elaborada por la app financiera Fintonic, la sociedad española es una de las más solidarias: uno de cada cuatro españoles ha colaborado económicamente con alguna iniciativa solidaria. Una vez más confiamos en la sociedad española para apoyar a los más vulnerables en esta gran crisis a nivel mundial", añade.

Para colaborar con la iniciativa, el Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados por esta pandemia. Así, se podrá donar llamando por teléfono al 900 595 216, enviando un SMS con la palabra 'JUNTOS' al 28014, o de la web 'www.comiteemergencia.org', entre otros canales.