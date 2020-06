'El olvido que queremos' de Fernando Trueba, habría competido por la Palma de Oro en Cannes 2020

Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, ha anunciado las películas que formarán parte de la Selección Oficial de la 73ª edición del Festival de Cannes, que este año no tendrá una celebración presencial debido a la pandemia del coronavirus. Los nuevos largometrajes de Fernando Trueba, Wes Anderson, Naomi Kawase, Thomas Vinterberg o Steve McQueen junto a películas de Studio Ghibli o Pixar están entre los títulos que habrían competido por la Palma de Oro de este año.

En un anuncio en directo emitido en streaming, Frémaux, acompañado del presidente del festival, Pierre Lescure, ha revelado la selección de películas que iban a competir este año. Un total de 56 largometrajes han sido los seleccionados que habrían participado en las diferentes categorías oficiales como la Selección Oficial, Una Cierta Mirada, Proyecciones de medianoche, Proyecciones especial y títulos que iban a presentarse fuera de competición.

Entre los seleccionados destaca 'El olvido que seremos', el nuevo filme de Fernando Trueba. Junto al filme del cineasta español otros títulos de nombres consagrados como 'The French Dispatch', de Wes Andeson; 'Été 85', de François Ozon; 'Druk', de Thomas Vinterberg; la doble selección de Steve McQueen, con 'Lovers Rock' y 'Mangrove'; 'Soul', el nuevo filme de Pete Docter con Pixar; 'Ammonite', de Francis Lee; 'Earwig y la bruja', la nueva cinta de Studio Ghibli que dirige Goro Miyazaki, y 'Falling', la ópera prima del actor Viggo Mortensen, entre otros.

En la selección anunciada, destaca un buen número de largometrajes dirigidos por mujeres como 'ADN', de Maïwenn; 'True Mothers', de Naomi Kawase; 'A Good Man', de Marie-Castille Mention-Schaar; 'Passion simple', de Danielle Arbid; 'Antoinette dans les Cévènnes', de Caroline Vignal; '16 printemps', de Suzanne Lindon, entre otras.

Los organizadores han comentado que en este 2020 se ha alcanzado un récord de propuestas para competir en las diferentes secciones, un total de 2067 películas han sido enviadas para participar en Cannes, frente a las 1845 que fueron remitidas en 2019. De estos títulos, 909 eran cintas de debut, de las que el 29% eran dirigidas por mujeres. En total, 532 directoras han enviado sus proyectos al festival, lo que representa un 25,7% del total.

Frémaux ha revelado que estaba planeado el regreso de Netflix al festival con la presentación de 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', lo nuevo de Spike Lee, fuera de competición. Precisamente el director de 'Infiltrado en el KKKlan' iba a ser el presidente de la Selección Oficial de esta edición 2020, que tenía previsto haberse celebrado entre el 12 y el 23 de mayo.

Las películas, que llevarán la etiqueta 'Cannes 2020', se proyectarán en otros festivales, que apoyarán a la Croisette por la crisis sanitaria del Covid-19. "Iremos a Venecia, Toronto, Deauville, Agulema, Zúrich, San Sebastián, Nueva York, Seúl y al Festival Lumière de Lyon, que acogerá varios títulos", señaló Frémaux en una entrevista para Screen Daily a mediados de mayo, adelantando que la colaboración con Venecia será más profunda. "Queremos ir más lejos [con la Biennale] y presentar películas de forma conjunta", agregó.

Lista completa:

1. 'The French Dispatch', de Wes Anderson.

2. 'Été 85', de François Ozon.

3. 'True Mothers', de Naomi Kawase.

4. 'Lovers Rock', de Steve McQueen.

5. 'Mangrove', de Steve McQueen.

6. 'Druk', de Thomas Vinterberg.

7. 'ADN', de Maïwenn.

8. 'Last Words', de Jonathan Nossiter.

9. 'Heaven: To the Land of Happiness', de Im Sang-soo.

10. 'El olvido que seremos', de Fernando Trueba.

11. 'Peninsula', de Yenon Sang-ho.

12. 'In the Dusk', de Sharuna Bartas.

13. 'Des hommes', de Lucas Belvaux.

14. 'The Real Thing', de Kôji Fukada.

15. 'Passion simple', de Daniellle Arbid.

16. 'A Good Man', de Marie-Castille Mention-Schaar.

17. 'Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait', de Emmanuel Mouret.

18. 'Souad', de Ayten Amin.

19. 'Limbo', de Ben Sharrock.

20. 'Rouge', de Farid Bentoumi.

21. 'Sweat', de Magnus von Horn.

22. 'Teddy', de Ludovic y Zoran Boukherma.

23. 'Février', de Kamen Kalev.

24. 'Ammonite', de Francis Lee.

25. 'Un médecin de nuit', de Elie Wajeman.

26. 'Enfant terrible', de Oskar Roehler.

27. 'Nadia, Butterfly', de Pascal Plante.

28. 'Here We Are', de Nir Bergman.

29. 'Septet: The Story of Hong Kong', de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping y Patrick Tam.

30. ''Falling', de Viggo Mortensen.

31. 'Pleasure', de Ninja Thyberg.

32. 'Slalom', de Charlène Favier.

33. 'Casa de Antiguidades', de João Paulo Miranda Maria.

34. 'Broken Keys', de Jimmy Keyrouz.

35. 'Beginning', de Déa Kulumbegashvili.

36. 'Ibrahim', de Samir Guesmi.

37. 'Gagarine', de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh.

38. '16 printemps', de Suzanne Lindon.

39. 'Vaurien', de Peter Dourontzis.

40. 'Garnçon chiffon', de Nicolas Maury.

41. 'Si le vent tombe', de Nora Martirosyan.

42. 'John and the Hole', de Pascual Sisto.

43. 'Striding into the Wind', de Wei Shujun.

44. 'The Deaht of Cinema and My Father Too', de Dani Rosenberg.

45. 'En route pour le milliard', de Dieduo Hamadi.

46. 'The Truffle Hunters', de Michael Dweck y Gregory Kershaw.

47. '9 jours à Raqqa', de Xavier de Lauzanne.

48. 'Antoinette dans les Cévènnes', de Caroline Vignal.

49. 'Les deux Alfred', de Bruno Podalydès.

50. 'Un triomphe', de Emmanuel Courcol.

51. 'L'origine du monde', de Laurent Lafitte.

52. 'Le discours', de Laurent Tirard.

53. 'Earwig y la bruja', de Goro Miyazaki.

54. 'Flee', de Jonas Poher Rasmussen.

55. 'Josep', de Aurel.

56. 'Soul', de Pete Docter.