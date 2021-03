Oliver Dubois explora rincones ocultos de su memoria corporal en Barcelona

El reputado bailarín francés Oliver Dubois, que ha bailado con los mejores y en los mejores teatros, presenta mañana en el Mercat de les Flors de Barcelona un solo íntimo, en el que explora los rincones ocultos de su memoria corporal.

"Tengo 48 años y todavía bailo porque sé que lo hago bien, pero también sé que son mis últimos años como bailarín", ha confesado este jueves el autor de "My body of coming forth by day".

En esta obra, Dubois busca dentro de su cuerpo y dentro de las más de sesenta coreografías que ha bailado a lo largo de su vida "lo que hay de inmortal".

"Hablo de cosas muy íntimas, con las que el público puede conectar porque todo el mundo lo ha vivido", ha dicho en Barcelona, una de las tres ciudades en las que reside.

Las otras dos son París y El Cairo, y ha sido en esta última donde ha encontrado la inspiración para "My body of coming forth by day".

La musa es "'El libro de los muertos' del antiguo Egipto -ha explicado-, que reúne textos del interior de los sarcófagos, cuya función era ayudar al alma de los muertos a viajar a la otra vida".

A partir de este punto de partida, Dubois ha construido un solo que habla "de la parte inmortal que hay en mi cuerpo, un cuerpo que contiene centenares de obras compuestas por miles de gestos".

"Me abro totalmente para que el público vea la fragilidad y el poder del bailarín -aclara-, porque conservo dentro miles de movimientos, gestos, posiciones, intenciones, sentimientos ... litros de sudor, de sangre, centenares de heridas, cicatrices, una buena dosis de alegría y de dolor", ha explicado.

Para extraer lo que la memoria corporal contiene, Dubois interactúa con el público, al que invita a participar en un juego con unas reglas preestablecidas.

"Por ejemplo -señala-, tengo unos sobres con las más de sesenta obras en las que he participado y se los doy al público, para que elija qué fragmentos vamos a revisitar cada vez".

De esta manera, cada representación es única, como lo serán cada una de las tres funciones que ofrecerá en el Mercat de les Flors los días 19, 20 y 21 de marzo.