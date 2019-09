Ocho octogenarias demuestran que el amor no tiene edad en "Càsting Giuletta"

Ocho mujeres de mas ochenta años se presentan a un 'casting' de "Romeo y Julieta" con la intención de interpretar a la joven veronesa y demuestran que el amor no tiene edad en "Càsting Giulietta", una obra protagonizada por actrices no profesionales que se estrenará en el Lliure el 26 de septiembre.

"La gente cree que las mujeres mayores somos tontas y que de amor no sabemos nada, pero de tontas poco y de ignorantes poquísimo, ¡a nosotras nos han pasado muchas cosas!", ha defendido este jueves Maria Dolores López, una octogenaria que está "más cerca de Julieta de lo que te puedes imaginar", asegura con tono misterioso.

El director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, es también el director de este montaje, que ha tardado seis meses en poner en pie porque "los ritmos son otros en el teatro comunitario", ha aclarado en rueda de prensa.

El proceso empezó el pasado mes de enero "con unas sesiones semanales de dos horas en las que hablábamos y nos íbamos conociendo", explica Clara Manyós, una de las dos actrices profesionales que compartirán escenario con las no profesionales del 26 de septiembre al 13 de octubre en el Teatre Lliure de Gràcia.

Con el contenido de todas aquellas conversaciones, "en las que las ocho protagonistas fueron muy generosas y contaron muchas cosas de su vida", Marc Artigau ha construido una estructura dramática que sirve, básicamente, "para que ellas cuenten lo mucho que saben del amor", apunta Manyós.

Las ocho mujeres tienen mucho que contar porque cuando eran jóvenes "todo estaba prohibido y no se hablaba de ciertas cosas abiertamente, pero eso no quiere decir que no pasaran, pasaba lo mismo que pasa ahora", asevera Alícia Pueyo, otra de las protagonistas.

De hecho, una de ellas cuenta sobre el escenario una historia personal que está muy cerca del drama que narra "Romeo y Julieta", aunque el amor romántico no es el único que sube a escena de la mano de estas mujeres de larga experiencia amorosa.

El amor a las plantas, a los animales, a los hijos, a las madres, a los nietos y a sí mismas también está presente.

El director ha recordado que cuando se planteó hablar del amor sobre el escenario pensó "¿quién mejor para hacerlo que aquellos que tienen más experiencia?", y los ancianos son las personas más experimentadas de nuestra sociedad.

"Estamos llenos de prejuicios y hemos levantado barreras entre edades que hay que romper. Hay unos estereotipos que marcan lo que se puede hacer en cada edad y esta obra demuestra que las personas mayores pueden hacer muchas cosas más de las que indica el estereotipo", añade.

En su opinión, "existe un concepto llamado 'edadismo', que significa discriminación por edad, que hay que empezar a abordar, porque la población está envejeciendo y el problema va creciendo".

Uno de las actrices que rompe más claramente estereotipos es Genoveva Garriga, una mujer que cumplirá 89 años el último día de las representaciones y que tiene muchos problemas de audición.

"Aquí hay mujeres que no oyen bien o tienen otros problemas de salud, también hay algunas con pocos recursos o que sufren soledad, pero eso no les ha impedido afrontar el reto de esta obra ni les impide hacer muchas otras cosas que la sociedad cree que no pueden hacer", señala el director de la asociación Avismón, Daniel Salvador.

"Estas mujeres son maestras de la resistencia y, sobre todo, no son el pasado, son el presente; tienen muchas cosas para dar todavía", concluye la actriz Àurea Márquez.