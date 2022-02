“Oceanía”, la obra teatral que recorre parte de la vida de Gerardo Vera

Carlos Hipólito se mete en la piel de Gerardo Vera en la obra Oceanía para repasar la apasionante biografía del dramaturgo, desde su infancia en los años 50 hasta sus primeros pasos en el cine y las artes escénicas, pasando por el primer amor y, sobre todo, la complicada relación que mantenía con su padre.

El espectáculo es un monólogo que supone el testamento artístico y vital del director de escena y cineasta que el propio Vera, junto a su amigo José Luis Collado, escribió acerca de su infancia y adolescencia. Esta es la obra que el dramaturgo preparaba cuando murió el pasado septiembre de 2020.

Fue en 2019 cuando Gerardo sintió la necesidad de volcar sus recuerdos de la infancia y juventud en un libro de 350 páginas con tintes novelísticos. Cuando me llegó le dije que esto para novela no valía -recuerda riendo- así que nos metimos a convertir esas páginas en un monólogo de hora y media. La versión definitiva se la entregué en el 2019 y nueve meses después el falleció, por eso este texto es especial, apunta Collado.

La obra, que estará en la Sala Max Aub de Naves del Español en Matadero desde el 3 de marzo hasta el próximo 24 de abril, está dirigida por el también amigo y discípulo de Vera, José Luis Arellano, quien ha mostrado su total gratitud desde que le contactaran para llevar a cabo la dirección: Esta obra ha sido magnífica para mí, es uno de los regalos más bonitos que me podían haber hecho, declara.

El encargado de personificar a Vera en esta obra teatral será el actor Carlo Hipólito a petición del propio dramaturgo. Desde el principio que me dijo que estaba escribiendo una cosa, no paraba de repetirme que quería que fuera Carlos el protagonista. Al principio no entendía el porqué de esa obsesión con él, ahora que le he visto trabajar ya lo entiendo todo. Carlos es un catalizador de la verdad, afirma el director.

Hipo?lito, cuya primera colaboración con Vera se remonta a 1991 en la película Una mujer bajo la lluvia y después en las tablas en la obra El crédito, describe Oceanía como un monólogo hermoso.

Es la historia de la infancia, adolescencia y juventud de un hombre peculiar, vertebrada a través de la relación con su padre, del que se distancia enormemente en una época de su vida. Es la historia de una reconciliación a través del amor y la comprensión, contada desde el sentido del humor. Asimismo, también es la historia reciente de nuestro país, de nuestra sociedad, que nos enfrenta a nosotros mismos, cuenta el actor.

El intérprete confiesa que nunca le ha gustado hacer monólogos, ya que prefiere interactuar no solo con el público sino también con las demás personas, y que siempre que se lo han ofrecido ha dicho que no. Sin embargo, con la obra de Vera ocurrió lo contrario: Tuve ocasión de leer este texto junto a él más de una vez y se? que estamos siendo fieles a lo que Gerardo pretendía conseguir, dice.

Oceanía es un sincero y profundo homenaje póstumo de su familia teatral, puesto que en la obra han participado no solo sus amigos, sino todo el equipo con el que él trabajaba habitualmente. Para todos ha sido un viaje muy especial y estoy seguro de que Gerardo estaría muy contento con la obra, señala Arellano.