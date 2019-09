Obras de Jesús Franco y de Cronenberg se exhibirán en el festival de Sitges

Diferentes rarezas y copias restauradas de películas de Jesús Franco, Alejandro Jodorowsky o David Cronenberg se podrán ver en el próximo festival de Cine Fantástico de Sitges, del 3 al 13 de octubre, dentro de la sección "Seven Chances", inaugurada el año pasado.

La inauguración del ciclo será el estreno en Cataluña de "Vaya luna de miel", una cinta rodada por Jesús Franco en 1979 que quedó inédita hasta que fue recuperada a principios de este año por la Filmoteca Española, según informa este lunes el festival.

La sección también supondrá la presentación internacional del nuevo montaje que Alejandro Jodorowsky ha hecho de "The Rainbow Thief", una extravagante fábula que filmó en 1990 y que, a pesar de contar con un reparto con nombres como Omar Sharif, Peter O'Toole y Christopher Lee, tuvo una circulación muy limitada, quedando en un "lugar maldito" dentro de la trayectoria del creador chileno.

Tampoco ha sido muy visto el filme "The Juniper Tree", de la norteamericana Nietzchka Keene, quien en 1986 se desplazó a Islandia para rodar la obra, en blanco y negro, a partir del cuento de los hermanos Grimm.

La película está protagonizada por una jovencísima Björk, mucho antes de convertirse en estrella del pop de vanguardia mundial.

Por otra parte, en Sitges se ofrecerá la versión íntegra de "Crash", una de las obras consideradas fundamentales de David Cronenberg, que se presentó en el Festival de Cannes en 1996 y cuya distribución se censuró en varios países.

Otras producciones que se podrán ver en el "Seven Chances" son "The Living Skeleton", de Hiroshi Matsuno, y la delirante "Tammy & the T-Rex", dirigida por Stewart Raffill.