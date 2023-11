La obra inédita de Lope de Vega descubierta por la Inteligencia Artificial llega a escena

'La francesa Laura', la obra inédita de Lope de Vega que fue descubierta gracias a la Inteligencia Artificial, llega a escena en un montaje que se estrena mañana, jueves, en los Teatros del Canal de Madrid, un texto "brillante" de la etapa de madurez del escritor del Siglo de Oro, según su directora Marta Poveda.

Se trata de un estreno mundial que pondrá en escena la Fundación Siglo de Oro, Medalla de Oro de las Artes Escénicas 2018, una compañía que ya estrenó hace ocho años otro inédito de Lope de Vega, 'Mujeres y criados' y con el que la actriz Marta Poveda se estrena en la dirección teatral.

Un texto que fue dado a conocer a principios de este año tras ser descubierto por investigadores de las universidades de Valladolid y Viena, que figuraba como anónimo de fines del siglo XVII en el fondo de manuscritos teatrales de la Biblioteca Nacional de España y para el que el empleo de la Inteligencia Artificial fue fundamental.

La trama de esta obra se desarrolla en Francia donde Laura, hija del duque de Bretaña, está casada con el conde Arnaldo. El Delfín, heredero al trono de Francia, se encapricha de ella y la corteja. La protagonista se resiste, pero un ataque de celos y el temor a la pública deshonra, hacen que su marido intente acabar con la vida de su mujer. Finalmente, queda probada la integridad de Laura y se restituye la felicidad en la pareja.

Una obra que escribió Lope de Vega "en una etapa de madurez creativa", según explica a EFE Marta Poveda: "es ya un hombre muy experimentado y se permite jugar con la tragedia y con la comedia de una manera muy brillante".

Para la directora del montaje, uno de los aspectos más fascinantes de este texto es "que de repente se permite el lujo de tener escenas de más de 400 versos, con diálogos que se sostienen a través de monólogos y que van directos de un personaje a otro de forma muy incisiva. Son monólogos largos pero tremendamente incisivos. Además, su relato emocional va creciendo".

"No nos hemos encontrado con una obra más, creo que es un texto de muchísima altura" recalca la directora de la obra.

Además, señala, "tiene una métrica y un ritmo que si no te subes al carro te arrolla, si no te subes a su ritmo, te pisotea. Yo siempre digo que es como rock and roll".

La obra de Lope de Vega muestra la admiración del autor por las mujeres: "Ensalza sus capacidades, su valentía y su intelecto. Creo que Lope siempre se ha caracterizado por tener muchísimo interés en la figura femenina, en un contexto en el que estaban bastante denostadas y a él, como buen escritor al que le importa el alma humana, es imposible que no le importe el alma femenina".

Siete actores integran el reparto de este montaje, todos ellos de la compañía de la Fundación Siglo de Oro, como son Sheila Niño, Macarena Molina, José Juan Sevilla, Manuela Morales, Ángel Ramón Jiménez, Agustín Ruiz y Martín Puñal.

Para Marta Poveda hay algo paradójico en el hecho de que "la extrema modernidad en la tecnología nos permita ahondar en descubrir cosas que hace cuatro siglos que sucedieron. Es como una especie de técnica para hacer arqueología de la palabra".

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración con el proyecto Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro, dirigido por Álvaro Cuéllar y Germán Vega, que cuenta con hasta 150 colaboradores dedicados a la aplicación de análisis informáticos a la literatura teatral del Siglo de Oro para desentrañar sus problemas de autoría.

El montaje estará en cartel en la Sala Verde de Teatros del Canal del 30 de noviembre al 17 de diciembre.