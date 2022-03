Nuria Espert recibe el Premio Pau Casals: "Tengo muchos proyectos de futuro"

La actriz y directora teatral Nuria Espert ha asegurado que, a los 86 años, aún tiene por delante muchos proyectos de futuro, al recoger este martes el Premio Pau Casals a la proyección internacional de la cultura catalana.

En un acto en el Palau de la Generalitat, Espert (L'Hospitalet de Llobregat, 1935) ha recibido el galardón de mano del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Cultura, Natalia Garriga.

El Premio Pau Casals es un reconocimiento destinado a personalidades relevantes del ámbito cultural catalán por su contrastada implicación en la labor de difusión y proyección exterior de la cultura catalana.

Durante el acto se han proyectado vídeos de compañeros de profesión como Mario Gas, Irene Escolar, Lluis Pasqual o Julieta Serrano, que han elogiado la figura de Espert, hasta calificarla de "milagro".

Ante las alabanzas, en su discurso Espert ha agradecido las palabras "muy agradables" dirigidas hacia ella: "Me sientan bien y me animan".

"Tengo muchos proyectos delante de este futuro que ya estamos viviendo y se necesita, precisamente, todo el amor y el afecto para ser capaz de resistir a lo que hoy se pide a un actor de nivel", ha indicado la actriz, quien ha expresado su admiración por Pau Casals.

"Es precioso que haya en la Generalitat un Premio Pau Casals y también me parece muy bien que me lo den a mí. A la pregunta que hacían a mis compañeros sobre si yo merecía este premio, les contestaré muy seriamente: Me lo merezco mucho, he trabajado muchísimo", ha enfatizado.

Sobre la labor de proyectar la cultura catalana al mundo, Espert ha subrayado que "nadie abrirá tantas puertas como Pau Casals", pero ha matizado que ella también ha abierto algunas: "He ido por el mundo entero, soy de L'Hospitalet y de esto se han enterado todos".

Por su parte, Aragonès ha destacado que Espert es una "artistaza", cuyo nombre "forma parte de la historia cultural de Cataluña".

"La trayectoria y talento de Nuria Espert deben hacernos sentir orgullosos del potencial cultural de nuestro país, nos debe ayudar a creer más en la capacidad de la cultura catalana, que por calidad y creatividad no tiene nada que envidiar al resto de culturas de nuestro entorno", ha resaltado Aragonès.