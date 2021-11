"Numancia", una reflexión cervantina sobre los límites de la libertad humana

Si la huelga de técnicos del Inaem no lo impide, este viernes se estrena en el Teatro de la Comedia la obra cervantina "Numancia", una tragedia que reflexiona sobre los límites de la libertad humana, individual y colectiva, la eterna lucha entre el poderoso y el oprimido.

Esta pieza teatral "gira sobre la pérdida de la libertad", ha explicado este jueves en rueda de prensa la directora Ana Zamora, quien trabaja en la recuperación del patrimonio con ahínco.

Con la estética que desde hace veinte años abandera la compañía segoviana Nao d'Amores, "Numancia" llega al Teatro de la Comedia con "absoluto respeto por la palabra, en este caso, por un verso muy complicado como es el de Cervantes", ha añadido Zamora, que ha recordado que la obra se estrenó en pasado fin de semana en el teatro Juan Bravo de Segovia.

Como es habitual en la compañía, "el espectáculo se ha hecho en retiro monástico en Segovia, empezando a trabajar a las ocho de la mañana", ha señalado Zamora, que ha apostado "por la descentralización de la cultura".

"He quitado ese manto operístico a la obra, he ido a la síntesis, con diálogos en pequeños y también con pocos actores", ha detallado Zamora quien ha asegurado que su objetivo siempre ha sido hacer una "'Numancia' de cámara".

Unas declaraciones que han tenido lugar en el vestíbulo del Teatro de la Comedia, al que también han asistieron la directora general del Inaem Amaya de Miguel; el presidente de Loterías, Jesús Huerta; el director del CNTC, Lluís Homar; la directora de música de Alicia Lázaro; el actor José Luis Alcobendas, y el asesor de verso Vicente Fuentes.

"Un texto imprescindible de un escritor imprescindible", ha dicho Lluís Homar, quien ha reconocido que en 30 años de existencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico no se ha representado este texto, "El cerco de Numancia", una tragedia renacentista escrita hacia 1585 inspirada en la derrota de Numancia de las guerras celtíberas a manos del poder romano en el siglo II a. C.

No es una obra teatral fácil para el publico ni para los actores, se requiere máxima concentración, de ahí que no pase de una hora y doce minutos, "más de ese tiempo no se consigue esa concentración tan exigente", ha añadido Zamora, quien "tras peinar el texto", hizo "una dramaturgia a la carta, de oreja", como le gusta.

"Poner boca al verso te pone en una situación especial y exige un mayor esfuerzo", ha dicho el actor Luis Alcobendas, al tiempo que ha admitido que para él es "un honor, placer y responsabilidad" dar vida a las palabras de Cervantes, autor con el que se siente una "vinculación especial".

"Es un obra muy delicada en el que todas las piezas tienen que encajar como la maquinaria de un reloj", según la directora, que ha explicado que se ha utilizado una fonética histórica de finales del siglo XVII.

Esta rueda de prensa también se ha aprovechado para contar el acuerdo del Inaem con Loterías y Apuestas del Estado, que patrocinará cuatro obras de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) a lo largo de esa temporada, la primera ésta de Miguel de Cervantes."Con esta colaboración ha tocado la lotería a la compañía", ha dicho con humor Lluís Homar.