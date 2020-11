Nuevos e imaginativos formatos entran en las televisiones durante la pandemia

Rosa Díaz

Un programa grabado desde un helicóptero por la televisión pública holandesa, otro desde los balcones por la MTV y varias series de ficción y de humor españolas son buenos ejemplos de cómo la pandemia ha obligado a las televisiones a agudizar el ingenio.

La 26 edición del la muestra de televisión Miniput, que celebrará a finales de este mes noviembre su reunión anual, tiene previsto dedicar parte de su tiempo a analizar los nuevos formatos que han surgido durante este año marcado por la covid-19.

Bajo el título "Los formatos en tiempos de coronavirus", los responsables del Laboratorio de Formatos de TV3, Miquel Garcia y Manel Raya, harán un repaso a los programas más innovadores.

Entre los españoles, han avanzado a Efe, destacan las nuevas narrativas creadas en el terreno de la ficción, como la serie "En casa", de HBO, "Jo també em quedo a casa", de TV3, y "Diarios de la cuarentena", de TVE, realizadas todas durante el confinamiento, con los actores situados frente a las cámaras de sus teléfonos móviles u ordenadores.

"También ha sido muy interesante el paso adelante que se ha dado en la emisión de obras de teatro", ahora que las salas de artes escénicas está cerradas y la única manera de ver este tipo de montajes es en casa, a través de la pantalla, según Miquel Garcia.

En este apartado, ha mencionado "Escenario 0", una serie de HBO que ha adaptado para televisión seis éxitos teatrales, rompiendo con el estilo convencional de grabación de las artes escénicas, que hasta ahora se limitaba a colocar la cámara en el patio de butacas para simular la perspectiva del público.

En esta ocasión, la cámara sube al escenario siempre que lo precisa y los actores bajan de él si el argumento lo pide, en una acertada mezcla de televisión y teatro.

Fuera de España, algunos han ido más lejos, como la televisión pública holandesa, que durante el confinamiento hizo un programa desde un helicóptero, en el que mostraba a los ciudadanos en sus balcones o terrazas lanzando mensajes escritos hacia las alturas.

"Pero lo más determinante de la televisión en tiempos de pandemia ha sido cómo el teléfono móvil y las videoconferencias se han colado en todo tipo de programas", ha apuntado García.

"Se han grabado programas enteros en directo, cuando todo el mundo estaba en su casa con su móvil -ha recordado- y eso ha hecho que hayamos superado ciertos prejuicios".

A partir de ahora, "aunque no estemos confinados, las televisiones seguirán usando el teléfono móvil y la videoconferencia, porque se han demostrado útiles".

En su opinión, "la televisión se ha acercado al estilo de las redes sociales, porque, hoy en día, el ingenio está en las redes y, si no te entras en su juego, te adelantan".

Miniput 2020 se completará con un debate sobre cómo las televisiones públicas pueden colaborar entre sí ante las adversidades de la pandemia, en el que participarán representantes de RTVE, TV3 y Betevé.

En el Miniput de este año también se podrán ver innovadores programas sobre temas variados, como el auge de los grupos de extrema derecha en los Estados Unidos ("Welcome to Leith"), la participación y reflexión ciudadana sobre temas de actualidad ("Radio Face") o sobre los archivos y las imágenes de dominio público ("Our Land").

La necesidad de hablar de la vejez y de ofrecer contenidos de calidad para este segmento de público estará presente con "The Secret Diary of Hendrik Groen"; los procesos de duelo se analizarán a partir de "Phone of the wind", y la importancia de dar voz a la gente joven para que reivindique cómo quiere que sea su futuro se abordará en "#Work_in_progress".