Nuevo festival sobre años 80 y 90 reunirá a Snap, OBK y Amistades Peligrosas

Una nueva cita bautizada como SuperPOP Festival reunirá el próximo 10 de noviembre a nombres de la música muy vinculados con los años 80 y 90, como es el caso de Snap, OBK, Amistades Peligrosas, Rebeca o Paco Pil.

Sus organizadores han informado hoy de que tendrá lugar en La Nueva Cubierta de Leganés (Madrid) a partir de las 22 horas y que contará también con las actuaciones de Kate Ryan, Nacho Campillo de Tam Tam Go y Viceversa.

DJ Neil, Abel The Kid, Michael Sánchez y Montxo, así como los DJ residentes de la fiesta ibicenca "Children of the 80'S", formarán parte también de la oferta de esa noche temática.

SuperPOP Festival ofrecerá "un espectáculo conceptual y cronológico haciendo un recorrido que comenzará con el pop y la música disco, continuará con el eurodance y así hasta tener como colofón una selección de música remember", indica la nota de prensa.

Las entradas, ya a la venta, tienen precios que oscilan entre los 20 euros del ticket general hasta los 250 euros de las mesas privadas para grupos de cuatro personas.