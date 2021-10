Nueve obras compiten en 'Historias extraordinarias' del festival de Sevilla

Nueve películas competirán por el premio del público en el XVIII Festival de Cine de Sevilla, cuya distinción, en una sección denominada Historias extraordinarias está dotada con 10.000 euros de premio.

En un comunicado, el Festival ha informado de que, tras la acogida que tuvo el pasado año el estreno de la sección, con películas de clara vocación narrativa y en la que se incluyeron títulos posteriormente nominados al Óscar como The man who sold his skin, la edición de este año mantiene su apuesta con nueve títulos, algunos premiados en festivales como Karlovy Vary o Locarno, que buscarán el favor del público, encargado de elegir el film ganador.

Así, en Historias extraordinarias brillan, entre otras, dos películas que hablan sobre la adolescencia, The Scars of Ali Boulala, que documenta la vida de la leyenda del skate de los años 90, Ali Boulala, o Stambul Garden', del cineasta alemán Ilker Çatak. Adaptación del best-seller de Finn-Ole Heinrich, lectura obligatoria en muchos institutos alemanes cuyas novelas están editadas en España.

La selección de Historias extraordinarias, cuenta con títulos como el estreno mundial de la ya anunciada película española A diente de perro, ópera prima de José Luis Estañ.

Apadrinada por Caballo Films, productores de los títulos de Rodrigo Sorogoyen, se trata de una película de acción de narrativa vertiginosa protagonizada por un joven que se ve envuelto en una espiral destructiva y de supervivencia en los bajos fondos cuando entra en contacto con la mafia de la droga.