La nueva edición de 080 Barcelona Fashion contará con 22 diseñadores y marcas

La 080 Barcelona Fashion reunirá a 22 diseñadores y marcas de moda como Custo Barcelona, Lola Casademunt, Eiko Ai, Txell Miras o Lebor Gabala en su nueva edición, que tendrá lugar la semana del 25 de octubre en formato digital en el Espai XC de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Según ha informado en un comunicado la Generalitat, impulsora de este certamen de moda a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM), la nueva edición se celebrará en formato digital con la emisión de contenidos de moda a través del canal 080TV para que el público pueda seguir la presentación de las colecciones de las distintas marcas desde una primera fila virtual.

En esta edición, la 080 Barcelona Fashion vuelve a apostar por marcas y diseñadores catalanes para dar a conocer su creatividad y la industria de la moda, a la par que situar Barcelona como un polo de talento.

All that she Loves, Custo Barcelona, Eiko Ai, Eñaut, Escorpion, Is Coming, Lebor Gabala, Lola Casademunt, LR3, Martín Across, Paloma Wool, The Label Edition, The (Real) Garcia y Y_Como son las marcas que participarán en esta edición.

Asimismo, por la pasarela pasarán las creaciones de diseñadores como Álvaro Calafat, Juan Avellaneda, Guillermina Baeza, Júlia G. Escribà, Moisés Nieto, Paola Mole y Txell Miras.