Nueva directora de ARCO ve "difícil" la paridad en el programa de la feria

La directora de la próxima edición de ARCO, Maribel López, ha asegurado hoy en declaraciones a Efe que "hay que trabajar" para que haya mayor presencia de artistas mujeres en la feria, aunque es "más difícil" que eso ocurra en el programa general, donde las galerías tienen su propia programación.

No ocurre así en las secciones comisariadas de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, "Diálogos" y "Opening", donde los responsables buscan dar cobijo a esas artistas mujeres que tienen más difícil llegar a la paridad o equidad en el programa general.

"Por ejemplo, entre todos los Proyectos de Artista de la feria, este año, de 38, hay como 17 o 16 mujeres. Casi, casi la mitad. Creo que es un síntoma de mejor salud del propio sistema y de que realmente las artistas están haciendo obras muy buenas", ha señalado López, comisaria y galerista que sustituirá a Carlos Urroz al frente de ARCO en la próxima edición.

Edición que no tendrá país invitado, sino el concepto "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo"), que girará en torno al artista Félix González-Torres, y que cuenta ya con dos comisarios hombres: el artista Alejandro Cesarco y el director del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Manuel Segade.

"Ya estamos hablando para que en su equipo haya mujeres", ha asegurado López sobre algo que "no se puede perder de vista, no se puede naturalizar; no está resuelto y hay que trabajar para ello".

Aunque en la sección general de la feria, compuesta por galerías nacionales e internacionales, es más complicado alentar la presencia femenina, algo que "está en el discurso" de ARCO, recalca López.

Según el informe "Presencia de mujeres en las ferias de arte 2018" de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV), en la pasada edición de ARCO, de todos los artistas que participaron (1323), tan solo el 6 % fueron mujeres españolas, es decir, 84.

A nivel internacional, las mujeres artistas extranjeras supusieron un 19 %. Y además, del total de galerías participantes en 2018 en la feria, el 34 % estaban lideradas por mujeres, el 26 % por un equipo mixto y un 40 % las dirigían hombres.