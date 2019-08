La nueva cinta de terror de Guillermo del Toro y la secuela de Mascotas, estrenos de este viernes

La cartelera de esta semana incluye estrenos para los aficionados al cine de terror con una nueva producción del oscarizado Guillermo del Toro, pero también al público familiar con el estreno de la secuela de la exitosa película 'Mascotas'. La lista de estrenos incluye además las comedias 'Vacaciones en Ibiza' y 'Amor a primera vista'.

Guillermo del Toro produce 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' la adaptación cinematográfica de las novelas de Alvin Schwartz 'Scary Stories to Tell in the Dark', en las que un grupo de adolescentes intentan resolver el misterio que rodea a las repentinas muertes en el pueblo. Una vengativa fantasma y otros seres malignos se interpondrán en su investigación.

'Mascotas 2' es la secuela de la película de animación estrenada en 2016 y vuelve a estar dirigida por Chris Renaud y escrita por Brian Lynch. La cinta lleva de nuevo a la gran pantalla al perro Max y sus compañeros Gidget, Chloe, Mel, Luke y Pompón, todos ellos mascotas que mantienen curiosos secretos en su vida en la ciudad de Nueva York cuando sus dueños no están en casa. Su reparto de voces en la versión original lo forman los actores Patton Oswalt, Lake Bell, Jenny Slate , Bobby Moynihan, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Eric Stonestreety Harrison Ford.

Protagonizada por Christian Clavier, Mathilde Seigner y la española Blanca Jara 'Vacaciones en Ibiza' es una comedia sobre las vacaciones familiares en las que todo sale mal. En la cinta, un médico conservador quiere ganarse a los hijos de su novia y, con esta esperanza, se va con ellos de vacaciones. Pero Ibiza está muy lejos de ser el lugar idóneo para las relajadas vacaciones familiares que él esperaba.

Entre los estrenos de la semana se encuentra 'El canto de la selva', película galardonada con el Premio Especial del Jurado en Cannes. Un largometraje de Joao Salaviza y Renée Nader Messora sobre un joven indígena Krahô que vive en el norte de Brasil que decide huir a la ciudad para escapar a su deber y no convertirse en chamán. Lejos de su gente y su cultura, se enfrenta a la dura realidad que es ser un aborigen en el Brasil de hoy.

'Amor a segunda vista' es una comedia francesa dirigida por Hugo Gélin, y con François Civil y Joséphine Japy en el reparto, en la que su protagonista amanece en un mundo donde nunca ha conocido a Olivia, la mujer de su vida. ¿Cómo va a recuperar a su esposa, ahora que se ha convertido en un completo desconocido para ella?

Jean-Paul Rouve dirige 'Lola y sus hermanos', una comedia dramática con Ludivine Sagnier, José Garcia, Ramzy Bedia y el propio Jean-Paul Rouve como protagonistas. La protagonista tiene dos hermanos: Benoit, que se va a casar por tercera vez, y Pierre, quien llega tarde a su boda. Excusas, reproches, discusiones, malentendidos cada uno vive su vida a su manera. Los tres hermanos intentarán permanecer unidos pese a que todo ello amenace con separarles.

'Buscando la perfección' cierra la lista de estrenos de esta semana. Se trata de un documental que se centra en la técnica cinematográfica aplicada en el análisis de los movimientos en el juego de uno de los tenistas más polémicos y con más carisma de la historia del deporte: John McEnroe, número 1 del mundo en el momento de la filmación. La cinta está escrita y dirigida por Julien Faraut, y narrada por Mathieu Amalric.