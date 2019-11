La nueva cinta de Querejeta, "Invisibles", verá la luz el 7 febrero de 2020

Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza son las protagonistas de la última película dirigida por Gracia Querejeta, "Invisibles", que llegará a la gran pantalla el 7 de febrero de 2020 para contar, con una visión irónica, la vida de las mujeres cuando pasan de los 50 años.

"El tema central de este proyecto es el paso del tiempo, más concretamente la vivencia del paso del tiempo en los cuerpos y las cabezas de tres mujeres que están o pasan de los 50", explica Querejeta en la nota de prensa emitida este lunes por la productora.

La película sigue la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que deciden salir a caminar juntas una vez por semana para distraerse y hacer ejercicio, pero pronto los paseos se convierten en un refugio donde expresar sus sentimientos libremente, sincerarse, gritar o llorar, hasta que la mentira y los secretos se entrometen en una amistad que no siempre es idílica.

Blanca Portillo, Fernando Cayo y Pedro Casablanc completan el reparto de la cinta, escrita por la propia directora junto al guionista Antonio Mercero, autor de "La hora de los valientes" (1998) o el mediometraje de 1972 "La cabina", que consiguió un Emmy internacional al mejor telefilme.

Querejeta, que logró el Goya por "Siete mesas de billar francés" como mejor película de 2008, asegura también en el comunicado que "aunque es verdad que no existe una clara línea divisoria entre juventud, madurez y vejez, no deja de ser cierto que en el mundo femenino los tiempos parecen llevar su propio y particular calendario".

Cáceres fue el escenario del rodaje que se prolongó durante cuatro semanas en el que Emma Suárez y Nathalie Poza se pusieron por primera vez a las órdenes de Querejeta, aunque para Adriana Ozores es la tercera vez, después de "Cuando vuelvas a mi lado" (1999) y "Héctor" (2004).