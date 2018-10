La novela "El año de la plaga" adopta un tono más ligero al llegar al cine

La novela "El año de la plaga", un éxito de la literatura fantástica catalana, ha sido llevada al cine por Carlos Martín Ferrera con un tono "más ligero y de comedia", según ha señalado hoy el director en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, donde se ha presentado la película.

El original, obra del novelista y agente de la policía científica de los Mossos d'Esquadra Marc Pastor, es una historia apocalíptica ambientada en Barcelona, en la que los eucaliptos transmiten una epidemia.

El largometraje que hoy se ha presentado en Sitges "es muy fiel a la novela", según Pastor, pero busca más la risa del espectador y menos el 'thriller'.

No obstante, "sigue siendo un relato atípico, en el que se mezclan géneros, desde la fantasía hasta el terror, pasando por el melodrama y el relato romántico", según Martín.

Este carácter "atípico" y cierto "frikismo" es lo que atrajo a Martín de esta novela, llena de referencias a la cultura popular de los años ochenta y noventa.

"Las referencias siguen ahí -ha dicho el escritor-, pero no están en un póster o en una tienda de cómics, como en la novela, sino en el diálogo".

Iván Messegué interpreta al protagonista, que acaba de romper con su novia y se encuentra con un nuevo problema: se está acabando el mundo.

"Me gusta mucho mi personaje -ha dicho Messegué-, porque empieza muy gris y se va abriendo a un arco de colores muy amplio".

"Me he centrado mucho en los personajes para construir la película", ha aclarado el realizador, que se ha inspirado en películas "de género tipo Sundance", como "Buscando un amigo para el fin del mundo" o "Seguridad no garantizada".