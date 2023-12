'Notre corps', de la cineasta francesa Claire Simon, gana el XIII Festival Márgenes

La película documental 'Notre corps', de la actriz y cineasta francesa, Claire Simon es la flamante ganadora del décimo tercer Festival Márgenes que se ha desarrollado en Madrid los últimos diez días.

Según la consideración del Jurado, integrado por Carlos Vermut, Daniella Sheir y Félix Tusell, la película premiada representa "a la perfección el espíritu de este festival: tan bella como escalofriante, tan sensible como comprometida, tan poética como certera".

La escritora, directora de fotografía, editora y documentalista francesa narra en 'Notre corps' los testimonios recogidos en un hospital parisino a la pregunta de qué significa vivir en el cuerpo de las mujeres, filmando su diversidad, su singularidad y su belleza en todas las etapas de la vida.

La cinta, que muestra historias únicas de deseos, miedos y luchas, incluida la de la propia cineasta, supone "una experiencia para el espectador que nos acerca, casi en clave de thriller, pero con máxima delicadeza, a los pacientes y los profesionales del sistema sanitario francés y al problema de la violencia obstétrica", según el dictamen del jurado.

Con este máximo galardón, Márgenes, El Festival Internacional de Cine de Madrid, ha cerrado una edición en la que se han mostrado las últimas obras de algunos de los grandes nombres del cine contemporáneo, además de ofrecer clases magistrales y charlas de cineastas como Ulrich Seidl o Sharon Lockhart.

Asimismo, el Jurado dio una mención especial a 'Do not Expect too much from the end of the World', del director rumano Radu Jude por "compartir una jornada laboral frenética, divertida y bizarra en la que se aborda sin prejuicios el pasado y el presente de un país y se dialoga con su cinematografía, y por su crítica a la deshumanización del capitalismo".

'Un volcán habitado', de 'David Pantaleón y José Víctor Fuentes, ganó la Sección Escáner y 'Negu Hurbilak', el Escáner Joven, mientras el premio del Público fue concedido a 'Mamántula', del donostiarra Ion de Sosa.

Los premios anteriores, a excepción de el del público, están dotados con 4.000 euros, mientras los que concede la industria, el WIP al mejor proyecto, que ha recaído ex aequo en 'The human hibernation', de Anna Cornudella y 'Kao mali list', de Manel Raga, y el de Desarrollo/Premio a la Creación Audiovisual La casa encendida, que ha sido para 'Ese Lugar inexistente', de Alejandro Alonso y Alejandro Pérez, reciben 10.000 euros.

Con más de 45 estrenos en Madrid, charlas, encuentros y espectáculos de Live A/V, el certamen ha recibido una excelente respuesta por parte del público que ha agotado las entradas de la mayoría de las sesiones, informa la organización del Festival.