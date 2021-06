"A nosotros nos daba igual", la eterna pregunta para los hijos de inmigrantes

"A nosotros nos daba igual", obra de teatro que se estrena mañana, tiene que ver con la pregunta eterna que se les hace a los inmigrantes de segunda generación, considerados siempre en tierra de nadie: "Y tú, ¿de dónde eres?.

La obra de Helena Tornero con dirección de Ricard Soler Mallol y protagonizada por Nacho Almeida, Neus Ballbé, Beatriz Mbula, María Ramos y Junyi Sun se estrena mañana jueves en las Naves del Español en Matadero y cuenta la historia de cinco ciudadanos españoles, hijos de inmigrantes, que emprenden un viaje al país de origen de sus padres.

¿Qué pasa cuando eres de aquí, pero el país de origen de tus padres es de allí? ¿Cuando eres de aquí, pero los demás no te ven como alguien de aquí?, se pregunta la autora Helena Tornero.

"A nosotros nos daba igual" son cinco viajes hacia los orígenes de los padres, pero también hacia la propia identidad: la del personaje, pero también la del espectador. Cinco personajes que han tenido que escuchar demasiadas veces esa pregunta, fruto de una mirada sesgada, construida por un discurso determinado, por una historia: la que nos han explicado, la que nos han ocultado, la que nos han transmitido inconscientemente.

Este viaje a un país que en realidad tampoco es el suyo, pero que ha formado parte de la mitología familiar a través del relato de sus padres, se construye a la vez con fragmentos del relato del trayecto de la vida de sus progenitores en la dirección opuesta: la llegada al país de acogida y la lucha por obtener la nacionalidad.

A partir de una estructura fragmentada que pone en el centro lo humano, el relato de esta historia parte de España para viajar hasta Guinea Ecuatorial, Marruecos, Cabo Verde, China y República Dominicana.

El viaje de estas cinco personas nacidas y educadas en un país, que no los acepta plenamente, es también "un viaje de la memoria, el aprendizaje, la pérdida de la inocencia", añade Helena Tornero, el paso a la edad adulta y la mirada que ponemos en todo aquello que nos es desconocido.

"El problema no es la pregunta, sino a quién se la haces y en qué contexto", explica el director, Ricard Soler Mallol. "Es una de las cosas que he aprendido durante el proceso. La pregunta en sí no tiene una mirada sesgada, pero puede generar un montón de contradicciones sobre la relación entre identidad y territorio".

Tornero añade que no se trata de "un problema de nacionalidad, ni de pasaporte. A efectos legales, todos los ciudadanos de este país somos iguales y, por lo tanto, tenemos garantizados los mismos derechos. En la práctica, todos sabemos que muchas veces acaba no siendo así. Es un problema de mirada, de percepción".

El espectáculo es una coproducción del Teatro Español y el Teatre Nacional de Catalunya.