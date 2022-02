Nora Navas, Goya a mejor actriz de reparto 2022 por "Libertad"

Nora Navas ha ganado esta noche el Goya como mejor actriz de reparto de 2022 por su papel de Teresa, la madre de la familia burguesa para la que trabaja Rosana, la mujer colombiana empleada de hogar, en "Libertad", de Clara Roquet.

"No me lo esperaba", ha dicho Navas al subir al escenario del Palau de les Arts de Valencia y, entre lágrimas, ha querido compartir su premio con todas las actrices que son muy buenas en su trabajo y no tienen la oportunidad de demostrar su valía.

"Cuesta mucho encontrar papeles a según qué edad y aquí (Clara Roquet) lo ha llenado de papeles para todo tipo de mujeres", ha indicado la actriz sobre la mayoritaria presencia femenina en "Libertad".

La barcelonesa, de 47 años, competía por este galardón con dos de las actrices de "Madres paralelas", Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón, y con la alicantina Sonia Almarcha por su actuación en "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa.

Es el segundo Goya de esta actriz, también vicepresidenta de la Academia del Cine español desde octubre de 2016, a donde llegó de la mano de Yvonne Blake y donde sigue con Mariano Barroso, ya que en 2011 se lo llevó por "Pa negre", una espectacular película de Agustí Villaronga que logró nueve Goyas.

Navas encarna a la típica madre de familia en un entorno de gente adinerada que ve cómo su hija adolescente empieza a tener vida propia cuando llega a la casa la hija de la empleada de hogar que también cuida a su madre con alzheimer con unas costumbres y una educación muy diferente, pero que fascina a la niña.