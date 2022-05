Nora Krug utiliza su arsenal de orfebrería visual en su lucha contra tiranos

Sergio Andreu

Nora Krug quiere que sus lectores trabajen, que se impliquen, y sus libros más recientes, "Heimat" y "Sobre la tiranía" (Salamandra Graphics), son ejemplos de cómo poner en marcha el cerebro para recuperar de la memoria aquello que uno quiere olvidar y activar los mecanismos de defensa frente a los totalitarismos.

Hay títulos que llegan en el momento justo, y la adaptación que la alemana Krug, que estos días ha pasado por Comic Barcelona, realiza del ensayo "Sobre la tiranía" de Timothy Snyder con su precisa orfebrería visual, estremece por lo premonitorio, un Vladímir Putin desatado, asesino de vidas humanas y de cualquier atisbo de "Verdad".

Krug combina en un impactante collage los textos de "Sobre la tiranía. Veinte lecciones del siglo XX", del prestigioso historiador de Yale, publicado a raíz de la victoria de Donald Trump y la expansión en política de la llamada "posverdad", con imágenes de procedencias variadas, dibujos propios, estampillas medievales, postales o fotografías históricas, entre otras fuentes.

"Una combinación para demostrar que la tiranía es universal, atemporal, por eso he sacado ejemplos de diferentes contextos culturales, no sólo de mis propias ilustraciones", comenta la autora en una entrevista a EFE, sobre un manual sintético, que testimonia y recuerda lo fácilmente que las personas se convierten en títeres gracias a la propaganda (hoy en su versión digital), pero también a su propia actitud pasiva y acomodaticia.

"No obedecer de antemano" es el "mandamiento" inicial de este manifiesto que podría sonar a soflama anarquista, pero su objetivo es evitar la complicidad de los ciudadanos cuya inacción es la alfombra roja por la que desfila el populismo y el control de las libertades.

Esta "guía de resistencia" para hacer frente a los mecanismos con los que el poder político manipula a la población (nazismo, comunismo y también desde gobiernos "democráticos") resulta a juicio de Krug "un libro demasiado contemporáneo", no ya por los riesgos de un posible retorno de Donald Trump al poder, a quien no se nombra en el libro de Snyder- sino por la reciente invasión de Ucrania.

"Es como leer un periódico", afirma la autora sobre algunos de los pasajes del ensayo, publicado en 2017, en concreto el que recomienda "mantener la calma cuando llega lo impensable" (hoy la guerra) que relata de forma pormenorizada el camino de Putin hacia el poder, la eliminación de la oposición rusa interna, la promoción de la intoxicación informativa en Occidente a través de "hackers", y sus ansias expansionistas hacia la vecina Ucrania.

Para la ilustradora, el aspecto "artesanal" del libro, que parece un recortable, una manualidad, de "doblar y pegar", en la que el lector ha de intervenir, es importante porque "resalta el hecho de que todos podemos estar implicados en ese proceso de democracia a tiranía, y porque, si no estamos haciendo nada para defender la democracia, también estamos implicados".

El trabajo de Krug, que vive en Estados Unidos desde hace dos décadas, obliga incluso al lector a dar la vuelta al volumen que tiene entre las manos para comprender mejor algunos de sus mensajes, como la imagen en la que una ciudadano normal, con sólo girarlo, se convierte en un nazi, "un proceso interactivo" que requiere un esfuerzo.

Y es que una de las recomendaciones del libro, que no pretende "aligerar" el texto de Snyder para hacerlo digerible, sino que busca un lector "comprometido", es alejarse de las pantallas digitales, "ser activo, buscar, investigar" y también "señalarse" contra el "statu quo" si es necesario cuando se dude de la verdad imperante o impuesta.

"Mucha gente está confundida, sobre qué es la 'Verdad?, o por su relación con la noticias, cuando dicen: 'Yo ya no sé en qué creer', pues vuelve a la instituciones en que confías, la gente ha de saber que la Verdad tiene que ver con los hechos, como dice Snyder, no se rebaten los hechos, no se rebate el holocausto, como se quiere ahora desde algunas escuelas en Texas", remarca la autora.

Los diferentes trabajos de esta poeta de la imagen que combinan lo literario y lo gráfico no pueden considerarse únicamente como textos ilustrados, ambos lenguajes tienen el mismo peso en su obra.

"Muchas veces pienso en crear poética con imágenes, ese enfoque lo hace más emotivo, más profundo", asegura Krug, cuyo trabajo anterior, "Heimat. Lejos de mi hogar", la investigación (con el mismo estilo gráfico) que realizó para conocer el pasado de su familia durante el nazismo, en el que reflexionaba a la vez sobre la idea de "patria", fue elegido uno de los mejores libro de 2018 para "The New York Times".