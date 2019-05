Noel Gallagher, rememora en Warm up Oasis y ofrece nuevos ritmos electrónicos

Pedro Lizarán

Murcia, 4 may (EFE). Noel Gallagher ha centrado la atención de la segunda jornada del festival Warm Up en el concierto con más público de la noche, en el que ha comenzado resumiendo su nuevo camino con la banda High Flying Birds y terminado rememorando la nostalgia de Oasis en formato acústico.

El ex guitarrista y compositor principal de Oasis ha reunido a un público que, hoy sí, ha abarrotado el recinto del festival, donde ha incidido en esa nueva faceta que ha introducido a su carrera, apostando por nuevos sonidos electrónicos, como la canción Its a beautiful world, un pop casi sintético, justamente moderno a la vez que retro.

Gallagher se encuentra de estreno, puesto que ha avanzado el single Black star dancig, tema del disco homónimo que tiene previsto ver la luz el 14 de junio, con tres canciones originales y dos remixes de single, y en los que el mancuniano vuelve a pasearse por la pista de baile.

Con reminiscencias de Paul Weller, en el repertorio del mancuniano también ha habido espacio para su primera aventura con los High Flying Bands, con el tema If I had a gun, en el que se ha demostrado la solvencia de la banda compuesta, entre otros, por el ex teclista de Oasis Mike Rowe, el baterista de Lemon Trees Jeremy Stacey y el percusionista Lenny Castro.

Noel Gallagher está adentrándose en terrenos inexplorados durante su aventura musical con su hermano Liam, que acabó a golpes tras un concierto en 2010 en su Manchester natal, teniendo como productor para su tercer trabajo, Who Built the Moon?, publicado en 2017, a David Holmes, con el que ha revivido su amor por la ruidosa neo-psicodelia.

Con la bandera de su amado Manchester City Fútbol Club presente en el escenario, el guitarrista ha dejado la segunda parte del concierto para un viaje a la nostalgia de los recordados Oasis, despertando el fervor del público, mucho más entregado en esos momentos, con temas como la memorable Stop Crying Your Heart Out o la esperada Don't look back in anger", coreada al unísono por toda la audiencia.

Finalmente, y como es habitual en las giras del mancuniano, la banda se despidió con la versión del All you need is love de los Beatles y que seguro que también tocará en su periplo veraniego estadounidense, donde tiene cerradas 16 citas junto a los Smashing Pumpkins de Billy Corgan.

A Noel Gallagher le ha precedido en el escenario la banda escocesa Teenage Fanclub, que se encuentra inmersa en una gira por sus 30 años en activo, y que ha hecho un recorrido por todos sus trabajos, aunque con especial atención a los más aplaudidos de los 90 (Bandwagonesque y Songs From Northern Britain).

Sin embargo, los escoceses han venido a Murcia sin Gerard Love, miembro fundador y autor de alguno de sus grandes himnos, como Sparky's dream, lo que ha supuesto que no se tocaran las canciones compuestas por él.

Un decenio después de su último paso por la capital murciana, Teenage ha vuelto a tirar de su magnífico repertorio de power pop de guitarras, heredero de Big Star en sus guitarras eléctricas y bellas armonías vocales y estribillos certeros, con ejemplos como Start again o It's a bad world, así como Everything is falling apart, su primera grabación inédita desde que el grupo grabara el disco Here (2016).

Uno de los momentos esperados de la noche ha sido el concierto en el escenario principal de Vetusta Morla, un clásico festivalero en España, que cuenta en su discografía con cinco trabajos, el último de ellos titulado Mismo sitio, distinto lugar (2017).

Y para espera, la Guille Milkyway, que ha resucitado La Casa Azul tras siete años en el dique seco y que ha vuelto con La gran esfera, que coloca de nuevo a esta banda como una de las referencias del pop bailable nacional.

También muy seguida, y coreada, ha sido la actuación del grupo gallego Novedades Carmiña, que ha hecho vibrar al público al son de su verbena moderna con canciones como Antigua pero moderna o una versión de Mala vida, de Mano Negra, que ha levantado pasiones. EFE

1004701

pla/cda