Nintendo: "Overwatch" y clásicos de Super NES llegan a Switch

Nintendo ha anunciado este jueves la llegada de los videojuegos "Overwatch" y la segunda entrega de "Deadly Premonition" a Switch, y la incorporación de una veintena de títulos clásicos de Super NES a su catálogo de suscripción "Switch online".

"Overwatch" es un videojuego de disparos multijugador y uno de los títulos estrella de Blizzard. Fue lanzado en 2016 para el resto de plataformas y estará disponible el 15 de octubre, según ha anunciado la compañía en un Nintendo Direct.

La compañía japonesa también ha anunciado la incorporación de una selección de 20 juegos clásicos de Super NES -su consola lanzada en 1984- y que estará disponible desde mañana en su servicio de suscripción en línea 'Nintendo Switch online'.

Entre los títulos clásicos anunciados están "Super Mario World", "Super Mario Kart", "Super Metroid", "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Super Mario World 2: Yoshis Island", "Star Fox", "F-ZERO", "Pilotwings", "Kirbys Dream Course", entre otros.

También estarán los videojuegos "Stunt Race FX" "Super Soccer" y "Super Tennis", que con esta incorporación estarán disponibles por primera vez desde su lanzamiento original en Super NES. La compañía japonesa ha asegurado que este catálogo de títulos clásicos se irá ampliando en el futuro.

Nintendo también ha anunciado el "Deadly Premonition 2: Blessing in Disguise", la segunda entrega de "Deadly Premonition" que se incorpora hoy a su catálogo-, y que llegará en 2020 a Switch con una nueva aventura de la agente del FBI Aaliyah Davis.

El épico juego "Xenoblade Chronicles" -publicado originalmente en Wii en 2011-, llegará bautizado como "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition" en 2020, un título remasterizado devolverá a los jugadores uno de los títulos más queridos de esta consola con las aventuras de Shulk y Fiora.

La compañía también ha anunciado novedades en juegos que llegarán a Switch en los próximos meses: es el caso del independiente "Return of the Obra Dinn" (otoño), el juego de rol "Little Town Hero" (16 de octubre), el disparador "Rogue Company" (2020), "DOOM 64" (22 de noviembre) y "Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast" (24 de septiembre).