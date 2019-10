Un niño jugando, una razón para Sean Scully para regresar a la figuración

José Luis Picón

Después de cincuenta años trabajando en la abstracción, el artista irlandés Sean Scully (Dublín, 1945) sintió el impulso de regresar a la figuración al contemplar a su hijo jugando en la playa para crear algo, según explica, "con inocencia, con la verdad de ese momento, y representar un momento eterno".

El resultado de esa vuelta a la figuración se expone desde este martes en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga en su serie "Eleuthera", que lleva el nombre de la isla de las Bahamas donde pasa cada año las vacaciones de Navidad junto a su familia.

"Reflexioné y pensé que las fotografías que había tomado de mi hijo en la playa no eran suficientes para representar ese momento, y veía la posibilidad de recordarlo de otra manera, como un cuadro, una pintura", ha añadido el artista.

Por eso se decidió a pintar su primer cuadro figurativo desde la década de los 60, "cuando era un alumno en Londres", y para su propia sorpresa resultó "muy fácil y natural" después de cincuenta años, porque era "como montar en bicicleta".

"Inicialmente pensaba pintar cinco o seis cuadros, pero al final fueron veinticuatro", ha señalado Scully, que cree que "ha tenido sentido" pasar por el minimalismo y la abstracción antes de regresar a lo figurativo, porque "ese viaje influye en los cuadros y ahora son una mezcla de abstracción y de figuración".

Ha explicado que su abstracción tiene "un color reducido y la luz está comprimida" y que después de su relación con el minimalismo pensaba "que la pintura abstracta había llegado al final de su historia" y se decidió a "revolucionar" la pintura introduciendo "la idea de emoción".

"Un cuadro abstracto necesita trabajo y una revisitación, es necesario trabajar de nuevo. Un cuadro mío titulado 'Any Questions' me ha costado veinticinco años, porque tenía tantas preguntas que no era posible acabarlo. Volvía para mejorarlo y para solucionarlo", ha añadido.

Con los cuadros figurativos "es diferente", precisa Scully, porque toma dibujos a partir de fotografías, "muy rápido, en cinco minutos", y entonces pinta "directamente y brutalmente".

"No quiero volver a ellos, porque no quiero romper la inocencia del impulso. Al pintar el cuadro de mi hijo en la playa, quiero crear algo con inocencia, con un sentido directo, con la verdad del momento. Quiero coger ese momento para siempre, representar un momento eterno, no quiero hacer revisiones porque no es necesario".

Y el escenario elegido es Eleuthera, "una isla en las Bahamas bastante rústica, que no está ocupada por grandes hoteles, y que en el futuro será arruinada como el resto del mundo, pero todavía es fantástica", bromea.