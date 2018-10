“Niñas con derechas” y otras patadas al diccionario por parte de políticos

No hay mayor amor por la lengua, por tu idioma, que usarlo correctamente. Amar la lengua, usar las palabras correctas y de la forma correcta, es derecho y obligación de los que desean expresarse en ella.

Hay una faceta de ese amor por la lengua que desde hace años parece estar muy de moda entre la élite política: la creación de nuevas palabras, pero no cualquier palabra, sino las que se convierten, mágicamente, en femenino. Porque, ¿qué más da lo que diga la máxima autoridad lingüística de nuestro país? ¡Esos no saben 'ná'! Que si la RAE dice que el lenguaje inclusivo es innecesario e incorrecto, pues se manda a la RAE a buscar vida a Alpha Centauri... o más allá.

La muestra más reciente la tenemos en Beatriz Galiana, diputada de Podemos y portavoz de educación en la Asamblea de Madrid, con su genial “los derechos de los niños y las derechas de las niñas”, pero por fortuna para esta recopilación ni de lejos es la única.

“Hay niños con más derechos que otros y niñas con más derechas que otras”. Definitivamente, eso del “lenguaje inclusivo” se os ha ido de las manos, @BeatrizGaliana. pic.twitter.com/fdn4ho84td — Mi otro yo ���� (@Miotroyo2parte) 17 de octubre de 2018

¿Quién no recuerda el “miembras” que comenzó con Bibia Aido y otros se encargaron gentilmente, por desliz o con verdaderas intenciones, de perpetuar?

Y si hablamos de miembras, no podemos dejar de hablar de “jóvenas”, porque “jóvenes” es, por supuesto, un machismo como la copa de un pino.

Otro clásico instantáneo viene por parte de Irene Montero, quien intentó liderar el movimiento 'igualitario' y se inventó el término “portavozas”.

Y aquí llegamos a dos puntos especialmente cómicos, porque posteriormente defendió el uso de dicho término...

Pero luego en su perfil de Twitter aplica ese machismo perpetuado:

Nos tenemos que ir un poco lejos de nuestro país para encontrar otra auténtica joya, pero merece la pena: Nicolás Maduro en su momento decidió que la palabra libros también era machista, así que decidió que ir a por las “libras”, pero no las monedas, si no no tendría gracia alguna...

Como se ve, la capacidad de crear de nuestros dirigentes y oposición no tiene límite... ni límita.