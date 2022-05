Niki: Si los de dentro de la escena no establecemos clases, no existirán

David Timón

A escasas horas de hacer su primera aparición en Red Bull Batalla en la Final Regional de Barcelona, la gaditana Niki ha reflexionado para Efe sobre sus motivaciones e influencias, y ha opinado, sobre la escena actual del "freestyle", que "no habrá divisiones si los que formamos parte de ella no las establecemos".

Red Bull Batalla 2022 será la edición con más participación femenina de la historia de la competición gracias a la presencia de la malagueña Bloody, que debutó en Madrid el pasado 14 de mayo, así como la alicantina NG y la propia Niki, que pisan por primera vez la tarima de Red Bull en Barcelona, en el Moll de la Fusta.

A unas horas de salir al imponente escenario de Red Bull Batalla, África Sevilla, más conocida en el "underground" nacional como Niki, se mostró "tranquila" para afrontar el reto.

"No tengo ansias de ganar, solo de disfrutar. Voy a hacer lo que me gusta, así que me lo tengo que tomar con calma, para pasármelo bien y no agobiarme. Tampoco me voy a colocar nunca en un sitio que no merezca, pero sí me gustaría irme contenta conmigo misma y dejar en alto tanto mi nombre como el de Cádiz", ha dicho a Efe.

Niki también ha reflexionado sobre la escena y el momento que atraviesa actualmente. Considera que "el panorama siempre ha respondido de lujo conmigo; eso significa que algo estoy haciendo bien -apunta-, bien sea por mostrarme como soy o por mi forma de rapear".

"Ahora que no soy tan niña ni tan susceptible, he entendido que, si tú das respeto, la gente te lo devuelve. Y agradezco que me hayan acogido y aceptado desde el principio como una más, con naturalidad, porque eso es lo que yo quería ser: una más", comenta con sinceridad la rapera.

Afirma Niki que le gusta el "freestyle", al igual que al resto de la gente que compite con ella en Barcelona. "Si partimos de esa base, creo que no debería haber divisiones ni clases de ningún tipo, siempre que nosotros, lo que formamos parte del panorama, no los establezcamos".

Este será el primer contacto que tenga Niki con Red Bull y con el público masivo, después de un año en el que ha estado presente en multitud de plazas de Andalucía, ser considerada una de las sensaciones de la nueva generación por su talento, frescura y rendimiento.

"No tenía pensado inscribirme porque no quería someterme a la presión mental que supone. Red Bull es un salto mediático gigante. Cualquiera que esté o haya estado ahí lo puede corroborar. Pero, incluso a sabiendas de que si lo hago mal puede caerme 'hate', me veo preparada. Quiero cumplir las expectativas de todos los que confían en mí", ha manifestado.

Además, agrega, "esta experiencia me permitirá salir de mi zona de confort, medirme con caras nuevas, darme a conocer ante nuevos públicos y, sobre todo, hacer nuevos colegas de otras ciudades. Eso es lo más bonito que tiene el 'freestyle'".

El estilo de Niki aúna el ingenio y la velocidad mental en sus "punchline" con una definida forma de construir, claramente marcado por clásicos del hip-hop: "Me gusta el rap y me gusta rapear. Por eso mis mayores influencias vienen de ahí", aclara.

"Mi referente siempre ha sido Dheformer Galinier, hasta tal punto que adapté parte de su forma de rapear, como los redobles, para integrarla en mi estilo. También podría incluir a Foyone, por ejemplo", se sincera la artista.

Aún así, su amor por el rap no empaña su pasión por la improvisación: "Disfruto mucho escuchando a Mnak, a Larrix (Argentina), a Joqqer (Chile)... ¡Alucino con su forma de rapear, con su espontaneidad o con su presencia!", ha confesado. EFE

