Neus Ballús: "Haber llegado a un público diferente, me hace muy feliz"

La cineasta Neus Ballús ha mostrado su alegría tras la XIV gala de los Premios Gaudí, después de que su película "Sis dies corrents" haya obtenido cinco estatuillas, y de ver cómo sus compañeros de profesión la hayan reconocido y de que haya llegado a un público diferente.

En declaraciones a Efe, ha indicado que con esta película ha visto que ha llegado a "un público diferente, que quizá hasta ahora no se había sentido apelado por nuestro cine, lo que me hace muy feliz, porque antes no me había pasado".

Con su equipo, ha reconocido que han llegado a la Sala Oval del MNAC con "la sensación del trabajo hecho, de que ya habíamos ganado por hacer esta película, que ha sido complicada, pero muy bonita, que nos ha cambiado mucho a todos, con la sensación de que hemos aprendido muchas cosas, no solo de cine".

Si en otras ocasiones recibía comentarios de cinéfilos, ahora, con esta historia protagonizada por tres lampistas, que se dedican a esta profesión en sus vidas reales, "he tenido comentarios de gente que me dicen yo trabajo en limpieza industrial y me ha gustado mucho tu película y añaden que lo que hacen también es muy interesante, lo que es impagable, porque quiere decir que es una persona que se ha acercado al cine y siente que ha sido protagonistas de algo interesante".

"Este hecho -ha proseguido- es la función del cine, dar valor a nuestra propia vida y a nuestra propia profesión".

Por su parte, Clara Roquet, la otra directora triunfadora de la noche, con cuatro estatuillas por su película "Libertad", también ha mostrado su alegría y, especialmente, ha destacado el hecho de haber podido "compartirlo con Neus, algo muy bonito".

Tampoco ha olvidado al equipo que le ha acompañado en este proyecto y que esta noche también le han acompañado.

Ahora, está ya pensando en su próxima película y ha avanzado que en septiembre empieza el rodaje de una serie para una plataforma.