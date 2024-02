Jo Nesbo: La novela negra actual ha sustituido a la literatura religiosa

El escritor noruego Jo Nesbo, que esta tarde recibe el 19º Premio Pepe Carvalho en el festival de novela negra BCNegra, considera que la novela negra actual "está sustituyendo a la literatura religiosa".

En una multitudinaria conferencia de prensa, tras agradecer el premio, que le recuerda a su época de ligues en su juventud, cuando veía Barcelona como "una gran ciudad, mucho mayor que Oslo", Nesbo ha argumentado: "las novelas negras, de misterio, asesinatos, tratan sobre la condición humana y las cuestiones morales hasta el punto de que han suplantado a la literatura religiosa".

A su juicio, "la novela negra moderna tiene más a ver con los individuos, ha asumido esa responsabilidad".

Como escritor se pregunta a menudo por qué el género gusta tanto a los lectores, y en principio no tiene una respuesta: "Seguramente nos gusta esa relación íntima, el autor tiene licencia para manipular al lector en un proceso interactivo".

Nesbo ha llegado a Barcelona con un nuevo libro, 'La casa de la noche' (Roja & Negra en castellano y Proa en catalán), en la que vuelve al género del terror de sus inicios y que no forma parte de su serie Harry Hole, sino que es una novela ambientada en los años ochenta, que sumerge al lector en la frágil mente de un hombre con una juventud atormentada.

El autor noruego ha confesado que su imaginación le lleva siempre a "lugares en los que siento mucho miedo", y al mismo tiempo ese terror es "la gasolina y el motor" de su escritura: "Si no reaccionara ante cosas que dan miedo, no podría escribir", ha sentenciado.

Nesbo se ve como "un contador de historias", aunque bajo la influencia su cultura y sus influencias, en su caso la tradición norteamericana.

Precisamente, Nesbo no se ve como paradigma ni etiqueta de la novela negra nórdica, aunque haya aprovechado el éxito de autores escandinavos como Mankell, Sjovald o Stieg Larsson, pero no se siente identificado con ese tipo de literatura. "Me veo más próximo a escritores como Jim Thompson".

Nesbo recibirá esta tarde en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona el premio Pepe Carvalho, "un nombre que evoca a uno de los autores que abrieron el género negro a la modernidad".

Abordar el terror no es nuevo para Nesbo, es una vuelta a sus raíces: "Cuando era pequeño contaba historias al grupo de sus amigos, entre los que era el más pequeño, y ellos me decían que notaban el miedo en mi voz".

Volver al terror no forma parte de una estrategia, asegura, sino que es el resultado de las ideas que le ofrece su jefe, "mi cabeza", que "algunas veces me propone historias buenas y otras veces, malas".

Percibe 'La casa de la noche' "más como una película de terror que como una novela de terror", que tendría su referente más directo en las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de Stephen King.

Sobre la evolución de Harry Hole, Nesbo ha dicho que siempre quiso que fuera "el arquetipo del detective, lo único es que ni es sueco ni americano, es noruego, y tiene un pie en la literatura norteamericana".

Sin embargo, Hole no está inspirado ni en Dashiell Hammett ni en Raymond Chandler, se acerca más al 'Sin City' de Frank Miller.

"Harry se ha convertido cada vez más en el centro de las novelas, ha dejado de ser aquel detective duro, y ahora es más un ser humano", comenta sobre su personaje, al cual le ve final, dice, pero no puede revelarlo, porque si no, tendría que matar a todos los periodistas de la sala, bromea.

En el mismo acto, el comisario de BCNegra, el escritor Carlos Zanón, ha destacado que "Nesbo ha sabido crear una modalidad muy personal del thriller policial con unos niveles literarios extraordinarios".

Zanón ha elogiado asimismo la generosidad de Nesbo, que regala a sus lectores en cada libro "una, dos, tres líneas argumentales, una cuidadosa documentación que remite más a un espíritu curioso que a un funcionario de la escritura y la dosis necesaria de intriga, acción y psicología de los personajes".

Nesbo sigue la estela de otros autores nórdicos que ya obtuvieron el Pepe Carvalho, como Maj Sjöwall (2013) o Henning Mankell (2007) y junto a una relación de clásicos del género como P.D. James, Michael Connelly, Ian Rankin, Petros Markaris, Donna Leon, Dennis Lehane, James Ellroy o Joyce Carol Oates. EFE.

